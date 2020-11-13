В Литву приедет президент Польши Анджей Дуда

На следующей неделе Литву посетит президент Польши Анджей Дуда.

Президентский Дворец сообщает, что визит президента Польши в Литву организуется в соответствии с карантинными требованиями.



По словам представителя президента Антанаса Бубнялиса, в ходе визита будет до минимума снижено количество участников, откажутся от значительной части мероприятий, которые обычно проводятся во время подобных визитов. Двусторонняя встреча президентов будет происходить на безопасном расстоянии, главы государств будут в масках. Пресс-конференция пройдет удаленно.



Анджей Дуда и его супруга будут находиться в Литве с визитом во вторник и среду.