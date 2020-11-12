В лечебных учреждениях закончились вакцины от гриппа

Из-за возросшего спроса на прививки от сезонного гриппа в лечебных учреждениях закончились платные вакцины, а в некоторых поликлиниках недостаточно бесплатных вакцин.

Государственная больничная касса предоставила медучреждениям вторую партию вакцин, профинансированную государством. По заявлению представителей минздрава, ведомство не предполагало, что потребность в прививках от гриппа будет столь высока.

Бесплатная вакцинация от гриппа положена людям старше 65-ти лет, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, подопечным домов престарелых и центров опеки, а также медработникам.