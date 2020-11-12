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2020.11.12 18:15

В лечебных учреждениях закончились вакцины от гриппа

Радио LRT2020.11.12 18:15
Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina
Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina / D. Umbraso/LRT nuotr.

Из-за возросшего спроса на прививки от сезонного гриппа в лечебных учреждениях закончились платные вакцины, а в некоторых поликлиниках недостаточно бесплатных вакцин. 

Государственная больничная касса предоставила медучреждениям вторую партию вакцин, профинансированную государством. По заявлению представителей минздрава, ведомство не предполагало, что потребность в прививках от гриппа будет столь высока.

Бесплатная вакцинация от гриппа положена людям старше 65-ти лет, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, подопечным домов престарелых и центров опеки, а также медработникам.

Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina
Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina
# Литва

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