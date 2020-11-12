Молетай: год тюрьмы за поход за cигаретами с диагнозом COVID-19

Суд приговорил к одному году тюремного заключения жителя Молетского района, который был инфицирован COVID-19 и нарушил режим самоизоляции. Кроме того, подсудимый обязан бесплатно отработать 70 часов общественно-полезных работ.

Следствие установило, что в августе на предприятии, на котором работал 30-летний мужчина, был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции.



После получения положительного результата на ковид-тест мужчина был проинформирован о требованиях самоизоляции. Через два дня он решил пойти в магазин за сигаретами. Местные жители сообщили об это нарушении сянюнасу (старосте), который обратился в правоохранительные органы. Посещение магазина также зафиксировали камеры видеонаблюдения.



Мужчина утверждал полиции, что не чувствовал симптомов болезни, поэтому не подумал о том, что не может пойти в магазин.