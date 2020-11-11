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2020.11.11 11:57

В Литве - 1433 новых случаев COVID-19

за сутки от коронавируса скончалось 14 человек
LRT.lt2020.11.11 11:57

За последние сутки в Литве подтверждены новых 1433 случая COVID-19, от коронавируса скончалось 14 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения. 

Это самое значительное суточное число подтверждённых смертей с начала пандемии.

314 новых случаев подтверждено в Вильнюсском уезде, 289 случаев - в Каунасе, 215 - в Шяуляй, 167 - в Клайпедском уезде. В Тельшяйском уезде - 81 новый случай, Паневежисе - 69, Алитусе - 61, Таураге - 55, Мариямполе - 51, Утене - 32.

Национальный центр общественного здравоохранения сообщил в среду, что новые вспышки фиксируются в больницах и медицинских учреждениях.

Данные о 1100 непроверенных эпидемиологических исследований еще не исследованы и не введены в систему. Это означает, что пока неизвестно, при каких обстоятельствах и где люди заразились.

Четырнадцать человек в возрасте 50-99 лет умерли от COVID-19

За сутки в Литве зарегистрировано 14 новых смертей от COVID-19, возраст умерших от 50 до 99 лет, все они страдали хроническими заболеваниями, сообщил в среду Национальный центр общественного здравоохранения.

В Тельшяйском уезде зарегистрировано четыре смерти. Возраст скончавшихся - от 50 до 99 лет. Три случая смерти зарегистрированы в Каунасском и Шяуляйском уездах. Возраст лиц - от 70 до 89 лет. Два случая смерти зарегистрированы в Клайпедском уезде, скончались лица в возрасте 80-99 лет.

С начала пандемии в Литве вирусом заразились 28 262 человека, продолжают болеть 21 339 человек, выздоровели 6608 человек.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 235 человек, по иным причинам умерли 80 зараженных коронавирусом.

1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
# Литва

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