Для детей из семей социального риска детские сады будут обязательными, но всеобщего образования с раннего возраста не будет, хотя родители смогут решать, начать ли посещение школы на год раньше.

Парламент принял поправки к Закону об образовании, инициированные президентом Насуседой, которые с сентября следующего года вводят обязательное дошкольное образование для детей из семей социального риска. Глава страны также предложил ввести обучение с раннего возраста, чтобы дошкольное образование начиналось с пяти лет, а начальная школа – с шести.

Поправки к закону вступят в силу в течение четырех лет.

В свою очередь представитель Родительского форума Кястутис Миколаюнас считает образование детей с раннего возраста поспешным и ненужным.

А, по словам председателя Комитета по образованию и науке Еугениюса Йовайши, поправки в закон открывают родителям возможность отдавать детей в школу раньше.