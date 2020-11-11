Эксперт: Азербайджан и Армения возвращаются к истокам, у которых они оказались после распада CCCР

Азербайджан и Армения возвращаются к истокам, у которых они оказались после распада Советского союза. Такое мнение высказал эксперт по Кавказскому региону Вахтанг Майсая.

С ним говорила журналист Радио ЛРТ Анна Даукшевич.



Соглашение о прекращении боевых действий на территории непризнанной республики Нагорный Карабах в понедельник подписали президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении. Согласно ему Азербайджан восстановит контроль над всеми территориями страны, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области, а также удержит его над частью территории непризнанной республики Нагорный Карабах, занятой сейчас азербайджанскими войсками. В регион будут введены российские миротворцы.

-На данном этапе мы вместо миротворчества видим создание мира, так называемый "Peace Making". Потому что в этом контексте и Турция и Россия являются вовлеченными сторонами. Они взяли на себя ответственность остановить войну между союзниками. Также можно сказать, что меняется геополитическая раскраска не только на Кавказском регионе, но в каком-то смысле и на глобальном уровне.



Если сегодня на уровне военных министров будет подписан договор между Турцией и Россией, то это будет означать, что эти две страны переносят гегемонию уже в контексте Кавказского региона, фактически создается российско-турецкий альянс, который, скорее всего, будет направлен против запада.

-Что это будет значит для Армении и Азербайджана, ведь вы говорите о восстановлении статус-кво, который не является решением этого конфликта?

- То, что война остановлена и конфликт будет заморожен, это уже понятно. Армения сохраняет прямые связи с Нагорным Карабахом в контексте Лачинского Коридора и впервые Турция получит свой коридор через Армению в Нахичиване. То есть, здесь уже новые политические изюминки появляются в этом контексте.



Азербайджан и Армения возвращаются к истокам, у которых они оказались после распада Советского союза. А что касается Азербайджана, то они вернут свои оккупированные территории, которые были буферной зоной между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а также вернут историческую столицу Нагорного Карабаха в виде Шуши и прилегающих районов.

- Прокомментируйте позицию западных стран, США. Чего от них можно ожидать в этом конфликте?

- К сожалению, Запад потерял влияние в Кавказско-каспийском регионе. Очевидно, что этим воспользовались Россия и Турция. Потому что Трамп вывел из своей зоны влияния Кавказ и вместо него включил Центральную Азию. Что касается ЕС, то у него свои проблемы и странам было не до Кавказского региона. Можно сказать, что инициатива Восточного партнерства в последние годы начала буксовать.