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2020.11.11 08:03

Эксперт: Азербайджан и Армения возвращаются к истокам, у которых они оказались после распада CCCР

Анна Даукшевич, Радио LRT2020.11.11 08:03
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache / A. Daukševič/LRT nuotr.

Азербайджан и Армения возвращаются к истокам, у которых они оказались после распада Советского союза. Такое мнение высказал эксперт по Кавказскому региону Вахтанг Майсая.

С ним говорила журналист Радио ЛРТ Анна Даукшевич.

Соглашение о прекращении боевых действий на территории непризнанной республики Нагорный Карабах в понедельник подписали президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении. Согласно ему Азербайджан восстановит контроль над всеми территориями страны, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области, а также удержит его над частью территории непризнанной республики Нагорный Карабах, занятой сейчас азербайджанскими войсками. В регион будут введены российские миротворцы.

-На данном этапе мы вместо миротворчества видим создание мира, так называемый "Peace Making". Потому что в этом контексте и Турция и Россия являются вовлеченными сторонами. Они взяли на себя ответственность остановить войну между союзниками. Также можно сказать, что меняется геополитическая раскраска не только на Кавказском регионе, но в каком-то смысле и на глобальном уровне.

Если сегодня на уровне военных министров будет подписан договор между Турцией и Россией, то это будет означать, что эти две страны переносят гегемонию уже в контексте Кавказского региона, фактически создается российско-турецкий альянс, который, скорее всего, будет направлен против запада.

-Что это будет значит для Армении и Азербайджана, ведь вы говорите о восстановлении статус-кво, который не является решением этого конфликта?

- То, что война остановлена и конфликт будет заморожен, это уже понятно. Армения сохраняет прямые связи с Нагорным Карабахом в контексте Лачинского Коридора и впервые Турция получит свой коридор через Армению в Нахичиване. То есть, здесь уже новые политические изюминки появляются в этом контексте.

Азербайджан и Армения возвращаются к истокам, у которых они оказались после распада Советского союза. А что касается Азербайджана, то они вернут свои оккупированные территории, которые были буферной зоной между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а также вернут историческую столицу Нагорного Карабаха в виде Шуши и прилегающих районов.

- Прокомментируйте позицию западных стран, США. Чего от них можно ожидать в этом конфликте?

- К сожалению, Запад потерял влияние в Кавказско-каспийском регионе. Очевидно, что этим воспользовались Россия и Турция. Потому что Трамп вывел из своей зоны влияния Кавказ и вместо него включил Центральную Азию. Что касается ЕС, то у него свои проблемы и странам было не до Кавказского региона. Можно сказать, что инициатива Восточного партнерства в последние годы начала буксовать.

Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
1 / 9A. Daukševič/LRT nuotr.
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
2 / 9A. Daukševič/LRT nuotr.
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
3 / 9A. Daukševič/LRT nuotr.
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
4 / 9A. Daukševič/LRT nuotr.
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
5 / 9A. Daukševič/LRT nuotr.
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
6 / 9A. Daukševič/LRT nuotr.
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
7 / 9A. Daukševič/LRT nuotr.
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
8 / 9A. Daukševič/LRT nuotr.
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
9 / 9A. Daukševič/LRT nuotr.
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
Karas Kalnų Karabache
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