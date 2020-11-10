Конституционный суд рассмотрит спор Тапинаса и Томашевского

Сейм обратился в Конституционный суд с жалобой на результаты выборов в Сейм.

В постановлении у суда просят выводов о том, не был ли в ходе выборов нарушен закон со стороны Андрюса Тапинаса и компании «Laisvės TV» в отношении руководителя Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемара Томашевского.



Член Сейма Рита Тамашунене говорит, что пояснения Конституционного суда будет иметь важное значение в будущем. Парламентский департамент права, оценивавший проект, обратил внимание, что срок подачи заявления в Конституционный суд с запросом о нарушении закона о выборах в Сейм закончился 3 ноября. По словам члена Сейма Юлюса Сабатаускаса, у суда осталось слишком мало времени для рассмотрения жалобы.

Общественный деятель Андрюс Тапинас, который призывал не голосовать за ИАПЛ-СХС, ранее сказал, что он надеется, что организованная им анти-кампания могла поспособствовать тому, что польская партия навыборах заняла только седьмое место.

«Я думаю, что помимо такой всеобщей мобилизации, здесь не только наша заслуга, многие призывали прийти на выборы, чтобы проголосовать, испортив бюллетень», - поясняет В. Тапинас.

«Нарушение особенно серьезное. Вы сами знаете, сколько было избирателей и какие тиражи, как это делалось. Как это повлияет на будущее, сказать сложно. Сегодня его необходимо оценить в соответствии с законодательными актами с точки зрения уголовной ответственности», - подчеркивает Валдемар Томашевский, председатель ИАПЛ-СХС.

"Закон не предусматривает, как трактовать такие анти-кампании, когда они проводятся неполитическим активистом. И поэтому мы слышим, как Т. (Томашевский - LRT.lt) требует, чтобы я был наказан, заключен в тюрьму и предан четвертованию», - отвечает на обвинения общественный деятель А. Тапинас.