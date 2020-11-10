В Вильнюсе отменено большинство рождественских мероприятий, но праздник елки состоится

Из-за пандемии коронавируса в Вильнюсе в этом году отменено большинство запланированных рождественских мероприятий и аттракционов, однако муниципалитет обещает больше декоративных элементов и световых украшений на улицах.

Как сообщили в вильнюсском самоуправлении, с учетом рекомендаций экспертов, принято решение от отмене рождественских 3D- сказок, рождественского поезда, рождественских городков. Не состоятся также Международная рождественская благотворительная ярмарка и ярмарка дизайнеров.

Однако торжества зажжения новогодних ёлок состоятся: 28 ноября - на Кафедральной площади и 5 декабря - на Ратушной площади. Муниципалитет призывает жителей города остаться дома и посмотреть церемонию зажжения елей и концерт по телевизору или в Интернете. Праздничные ели будут украшать город до 7 января.

Еще до этих событий световыми украшениями должны быть украшены не только Старый город и центр, но и входы в парк Вингис, отдаленные районы города. Компания Adam Decolight, победившая в конкурсе и голосовании населения, позаботится об убранстве центральной части столицы.

Всего в этом году город выделит около 280 тысяч евро на праздничное оформление города, елки и другие альтернативные праздничные идеи.

Рождественские мероприятия и поездки из-за коронавируса отменяются по всему миру.