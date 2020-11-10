Литва: к среднему классу себя причисляет каждый второй житель страны

Хотя Литва пострадала от кризиса с коронавирусом, согласно исследованию, проведенному по заказу Swedbank, большинство литовцев склонны относить себя к среднему классу. Впрочем, жители довольно негативно оценивают свой доход – в 5,5 балла из 10 и считают, что в ближайшие годы этот показатель не изменится.

Все чаще относят себя к среднему классу

Исследование среднего класса Swedbank был представлен во вторник дистанционно. Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис и руководитель Финансового института Юрате Цвиликене обсудили, к какому социальному классу относятся литовцы и как они оценивают свое финансовое положение.

По словам Ю. Цвиликене, целью исследования было выяснить, как карантин повлиял на общество и его финансовое положение. Исследование проводилось в сентябре.





„Swedbank“ finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė / BNS nuotr.

Согласно исследованию, классификация населения по социальным классам остается практически неизменной. Уже несколько лет к элите причисляют себя 1% респондентов, к высшему среднему классу - почти десятая часть (+1 процент с 2019 года), среднему классу – 59% (+ 1%), четверть (-2%) – к низшему среднему классу и 6% - бедным (-1 процент).

По словам Ю. Цвиликене, несмотря на карантин, количество людей, относящих себя к среднему классу, не уменьшилось, а, наоборот, немного увеличилось.

«Два года назад средний класс был даже на 24 процентных пункта меньше, и больше людей считали себя представителями низшего среднего класса», - отмечает Ю. Цвиликене.

В будущее смотрят с оптимизмом

По словам главы финансового института Swedbank, к среднему классу обычно относятся люди, доход которых позволяет им не беспокоиться об удовлетворении своих повседневных потребностей. Средний класс может позволить себе отдых за границей раз в год или чаще обедать в ресторане, но ему приходится дополнительно откладывать, чтобы купить более дорогой товар.

«6 из 10 респондентов говорят, что у них достаточно денег на самые важные нужды, но, чтобы купить более дорогой товар, они должны сэкономить», - подчеркивает Ю. Цвиликене.

Однако, оценивая экономические перспективы страны на ближайшие годы, респонденты не настроены оптимистично. 4 из 10 считают, что экономическая ситуация в стране ухудшится, другая аналогичная часть населения считает, что она не изменится, и только около 20 процентов. ожидайте лучших дней.

«В 2020 году уменьшилось количество людей, которые положительно оценивают свой доход. [...] Исследование также показало, что для того, чтобы жить достойно, населению потребуется более высокий доход, который на 61 процент превышает их нынешний. Интересно, что хотя самоклассификация остается почти такой же, их ожидания уже ниже, чем в прошлом году, когда население желало более высокий доход, превышающий их доходы на 72 процента. [...] Возможно, люди переоценили свои потребности», - говорит Ю. Цвиликене.