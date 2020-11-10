Польша готовится к массовой вакцинации от COVID-19

Премьер-министр Матеуш Моравецкий распорядился о подготовке необходимой инфраструктуры страны для массовой вакцинации на COVID-19 в начале будущего года.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил удовлетворение в связи с сообщениями о значительном прогрессе в разработке эффективной вакцины от COVID-19. На пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 9 ноября, глава правительства выразил убеждение, что новый препарат начнут применять в Польше уже в начале будущего года.



Матеуш Моравецкий напомнил, что в августе Польша присоединилась к европейскому соглашению о вакцинах против коронавируса. Следовательно, страна будет иметь доступ к новому препарату. "Польше наравне с другими странами-членами ЕС обеспечен доступ к вакцине. На среду запланировано подписание договора с компаниями-производителями на поставки препарата", – сообщил премьер Моравецкий.



В понедельник американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNТech опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Компании уже заявили, что после получения всех разрешений могут в 2021 году выпустить на рынок 1,3 млрд доз вакцины.



Радио Польша