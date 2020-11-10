В Ереване начались массовые волнения

После обнародования в ночь на вторник, 10 ноября, совместного заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, тысячи ереванцев вышли на акцию протеста, сообщает корреспондент DW.

После обнародования в ночь на вторник, 10 ноября, совместного заявления премьер-министра Армении и президентов России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, тысячи ереванцев вышли на акцию протеста, сообщает корреспондент DW.

Протестующие собрались на площади Республики, где расположено правительство, и, фактически не встретив никакого сопротивления, ворвались в здание. Недовольные тем, что премьер-министр Армении подписал соглашение о прекращении военных действий, они разгромили зал заседаний правительства.

Протестующие называют подписание этого документа позорным и предательским как для Армении, так и для тысяч солдат и добровольцев, воюющих в Нагорном Карабахе, и оскорбляющим память погибших. По неуточненным данным, число потерь армянской стороны составило не менее 1300 человек.

Демонстранты настроены крайне агрессивно



Люди выкрикивают "Пашинян - предатель!" и "Не отдадим Карабах" и требуют немедленной отставки премьер-министра. По мнению демонстрантов, Пашинян не имел права без обсуждения с широкой общественностью принимать судьбоносные для страны решения. Демонстранты настроены крайне агрессивно, сотрудники правоохранительных органов не оказывают им практически никакого противодействия.

Часть демонстрантов с площади Республики направилась к зданию парламента. Здесь группа людей вступила в перепалку с охраной спикера парламента Арарата Мирзояна, подъехавшего в это время к зданию. Его буквально выволокли из машины и избили.

Пашинян пообещал через неделю объяснить свои действия



"Другого выхода, кроме подписания заявления, не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия", - заявил Пашинян на своей странице в соцсети Facebook. "Через неделю я смогу дать всем вам исчерпывающие ответы на все вопросы", - пообещал он, добавив, что тогда люди сами решат, как им поступить.

Премьер-министр раскритиковал протестующих, заявив, что среди погромщиков находятся и телохранители некоторых олигархов. "Это люди и из прежней власти, которые пытаются защитить свое наворованное, проходят по уголовным делам... Все виновные в сегодняшних беспорядках будут привлечены к ответственности. Ни один виновный не избежит ответственности, в том числе и я", - сказал Пашинян.

Между тем армянские телеканалы показывают в прямом эфире, как колонны автомашин и техники российских миротворцев движутся в направлении Нагорного Карабаха. Как сообщает корреспондент DW, в регионе на сегодня фактически не осталось мирного населения, тысячи беженцев покинули города и села.



Deutsche Welle