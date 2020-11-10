Константин Эггерт. Почему Путин не спешит поздравлять Байдена

Российское руководство надеется, что политика администрации президента США Байдена будет напоминать политику президента Обамы, но готовится и к худшему варианту, считает Константин Эггерт.

Владимир Путин молчит. Он не спешит поздравить Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Дмитрий Песков пояснил, что дело в продолжающемся пересчете голосов, которого требует Дональд Трамп. Но дело, конечно же, не в этом.

"Мистер Хаос" - кандидат Кремля



Путину важно показать Байдену, что он не спешит на поклон к новому "лидеру свободного мира" и не боится его - несмотря на санкции. Кроме того, у него одни стандарты для диктатур - скажем, Александра Лукашенко Путин быстро поздравил с "победой". А, как говаривали на советском ТВ, для "хваленых западных демократий" - другие.

Мол, хаос там у вас в ваших америках, не то что наша российская стабильность. К слову, именно метафорический "мистер Хаос" и был любимым кандидатом Кремля на этих президентских выборах в США. И останется им на обозримую перспективу, даже после того, как Кремль поздравит-таки победителя.

Байден станет пятым президентом Соединенных Штатов, с которым Путину предстоит иметь дело. Первым был Билл Клинтон. В Кремле испытывают смешанные чувства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. С одной стороны, Байден был одним из тех членов администрации Барака Обамы, которые не скрывали свои симпатии к Дмитрию Медведеву и надеялись, что он пойдет на второй президентский срок. Такие вещи нынешний хозяин Кремля не забывает и, как считается, не прощает.

Будет ли Байден жестче Обамы?



С другой, администрацию Обамы-Байдена в Кремле откровенно презирали и считали слабой. И за колебания по поводу "акта Магнитского", и за исчезнувшие красные линии в Сирии, и за отказ от жесткой линии в отношении Ирана, и за относительно мягкую реакцию на аннексию Крыма, и, наконец, за отказ поставить Украине летальное оружие, несмотря на настойчивые призывы Конгресса. Это сделала администрация Трампа.

Теперь Путин ждет ответа на вопрос: станет администрация Байдена-Харрис администрацией Обамы 3.0 или же будет проводить более жесткую линию в отношении Москвы? Команде Байдена придется очень скоро вступить в прямой контакт с российским руководством, чтобы начать переговоры о заключении нового договора о стратегических наступательных вооружениях на смену соглашению СНВ-3 (кстати, это детище Обамы и Медведева).

Москва и Вашингтон ведут дискуссии о его продлении на год. Администрация Трампа хочет, чтобы к новой ядерной сделке присоединился Китай, который наращивает свой ядерный арсенал, и настаивает на том, чтобы Путин уговорил своего "стратегического партнера" Си Цзиньпина сесть за стол переговоров.

Продолжит ли Байден эту политику или же откажется от китайской темы? Это сразу покажет, готова ли администрация Демократической партии сохранить жесткую линию республиканцев в отношении Пекина. Кстати, в том, что Россия и Америка договорятся об СНВ-4, сомневаться не приходится - это выгодно обеим странам, но особенно России, у которой просто нет денег на гонку вооружений с Соединенными Штатами.

Беларусь, труба, Навальный



Три других темы, по которым в Кремле будут ждать сигналов из Белого дома, тоже ясны: Беларусь, отравление Навального и отношения с европейским союзниками США. Усилит ли администрация Байдена давление на режим Лукашенко? С точки зрения Путина, это покажет, готова ли новый президент противостоять стремлению Москвы контролировать постсоветское пространство, включая Украину.

Осудит ли Байден покушение на лидера российской оппозиции так же, как это сделал ЕС? Для Путина это важнейший вопрос. Ведь он считает, что в период московских протестов 2011-2012 годов администрация Обамы поддерживала протестующих в надежде предотвратить его возвращение в Кремль. Учитывая зацикленность российского начальства на идее угрозе смены режима, отношение Байдена и его людей к Навальному - важнейшая тема.

Так же, как и отношение администрации демократов к проекту "Северный поток-2". Администрация Трампа вместе с конгрессом давит на Ангелу Меркель (Angela Merkel) и требует отказаться от завершения строительства трубопровода, который Кремль рассматривает как инструмент экономического давления на Украину. Берлин сопротивляется давлению крайне непопулярного в Европе Трампа. Я слышал от ряда европейских политиков, что пойти навстречу Байдену для канцлера Меркель будет проще. Если так, то это станет серьезным ударом по Путину. Но тут главный вопрос - захочет ли Байден говорить о трубе?

Похоже, долго ждать Путину не придется, и ответы на все вопросы последуют вскоре после 20 января 2021 года. Но только при условии, что команда Байдена не потонет во внутренней политике и борьбе внутри Демократической партии между центристами и набирающими силу демократическими социалистами. Этот вариант устроил бы Кремль больше всего.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.



Deutsche Welle