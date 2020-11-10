Министерство обороны: в Армении сбит российский вертолёт

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве у армянского селения Ерасх, вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан), был открыт огонь по российскому вертолёту Ми-24, говорится в сообщении российского Министерства обороны. Два члены экипажа погибли, третий – эвакуирован "на аэродром базирования". Вертолёт упал в гористой местности.

Командование 102-й военной базы РФ, дислоцированной в Гюмри, расследует обстоятельства гибели вертолёта.