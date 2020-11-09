Школьникам даже на удаленке будет положено бесплатное питание

Министерство социальной защиты и труда заявляет, что во время карантина будет по-прежнему доставлять бесплатное питание тем детям, обучающимся дистанционно, кому оно было назначено.

Школьники будут получать продовольственные пайки или приготовленную пищу. Представитель министерства Эгле Самошкайте говорит, что родители или опекуны должны обратиться по этому вопросу к администрации школы.



В Литве за последние подтверждено 1056 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще три человека скончались от болезни. Большинство случаев заболевания было зарегистрировано в Каунасском, Вильнюсском и Клайпедском уездах. Неизвестно, как заразились 579 человек из числа установленных за вчерашний день случаев.