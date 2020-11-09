Консерваторы, либералы и Партия свободы подписали соглашение о правящей коалиции

Союз отечества - Литовские христианские демократы (ТС-ЛХД), Движение либералов и Партия свободы подписали в понедельник соглашение о правящей коалиции.

Стороны единогласно подтвердили, что они договорились о том, что его представитель от консерваторов Ингрида Шимоните будет кандидатом в премьер-министры, а другие кандидатуры в министры еще не согласованы.

Коалиционное соглашение подписали председатели партий - лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен и глава Партии свободы Аушрине Армонайте.

Ландсбергис поблагодарил партнеров по коалиции после подписания коалиционного соглашения за конструктивные обсуждения и достигнутую договоренность. «У нас было чуть больше недели обсуждений, два раунда переговоров», - сказал Ландсбергис.

Он сказал, что сейчас начнутся обсуждения кандидатов на посты министров и работа над формированием правительственной программы.

Valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Лидер Движения либералов В. Чмилите-Нильсен заявила, что подписанное соглашение станет основой для дальнейших переговоров партнеров.

«Это прекрасная основа для того, чтобы двигаться дальше и планировать выполнение положений коалиции (LRT.lt)», - заверил лидер Либерального движения.

Армонайте, со своей стороны, заявила, что коалиционное соглашение отражает важнейшие цели Партии свободы, и теперь, по ее словам, будут проведены дальнейшие обсуждения кандидатов в министры и других важных должностей.

«Сейчас следующий этап, когда мы начнем обсуждать, как и кем будет реализовываться содержание этого соглашения, и приступим к подготовке программы правительства», - заверила политик.

Кандидат в премьер-министр И. Шимоните подтвердила журналистам, что новая правящая коалиция согласовала ее кандидатуру со своими партнерами, но другие позиции, по мнению политиков, еще не согласованы.

«Сейчас мы объявляем, что на пост премьер-министра будет предложена моя кандидатура, другие же кандидатуры пока не согласованы», - отметила И. Шимоните.