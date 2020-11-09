Новости

2020.11.09 08:02

В Беларуси на акциях протеста задержаны более 700 человек

Радио «Cвобода»2020.11.09 08:02
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Число задержанных участников воскресных акций протеста в Минске и других городах Беларуси, по информации правозащитного центра "Весна", превысило 700 человек.

В списке задержанных Ольга Хиженкова - Мисс Беларусь-2008, работавшая ранее пресс-секретарём клуба "Динамо Брест". Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании фотокорреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Святослава Зоркого. Также задержаны известные артисты и спортсмены.

Сотрудники правоохранительных органов мешали участникам акции в Минске собираться, а уже сформированным колоннам преграждали путь и рассеивали их. Задержания проходили на проспекте Машерова, у стелы "Минск – город-герой", на улице Немига в центре города.

В городском управлении милиции подтвердили, что задержанных участников манифестации отвозят в территориальные РУВД.


По оценкам, в акции участвовали несколько тысяч человек - это меньше, чем обычно по воскресеньям.

Вечером в воскресенье акции протеста в Минске и ряде других городов Беларуси продолжились - но речь уже шла не о массовых шествиях, а о "цепях солидарности" или уличных собраниях жителей микрорайонов.
Днём ранее, в субботу 7 ноября, как сообщила правозащитная организация "Вясна", в Беларуси продолжалось преследование людей по политическим мотивам. В частности, на протестной акции врачей задержаниям подверглись около 60-ти человек.

Акции протеста в Минске и других городах Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы, итоги которых, как утверждают участники протестов, были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Страны Запада не признали победу Лукашенко на выборах, ЕС ввёл против него и его окружения санкции.

Радио "Свобода"

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 3AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
2 / 3AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
3 / 3AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
# Беларусь

Популярно

Joe Bidenas

Новости

2020.11.08 13:14

Кто такой Джо Байден: портрет нового президента США

7
COVID-19; koronavirusas; ligoninė

Новости

2020.11.08 12:17

За сутки в Литве выявлено 1 980 случаев COVID-19, зарегистрировано 4 смерти В больницах от коронавируса лечится 818 человек

Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)

Новости

2020.11.08 16:09

Грибаускайте – о головоломках, ожидающих Байдена, внимании к нашему региону и личных встречах

5
Astravo atominė elektrinė

Новости

2020.11.08 13:20

Литва против БелАЭС, или Нужна ли кому-то электроэнергия из Беларуси

Joe Bidenas ir Linas Linkevičius

Новости

2020.11.08 10:55

Л. Линкявичюс: американцы выбирают президента для всего мира

Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje po susitikimo su partijų lyderiais laimėjusiaisi seimo rinkimus

Новости

2020.11.08 17:13

Науседа подчеркивает опыт Байдена, надеется на большое внимание к безопасности стран Балтии

Kardinolas Henrykas Gulbinowiczius

Новости

2020.11.08 10:00

Ватикан строго наказал за сексуальные преступления уроженца Вильнюса кардинала Гульбиновича

Ilhamas Alijevas

Новости

2020.11.08 12:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии города Шуша

Volodymyras Zelenskis

Новости

2020.11.08 10:22

Зеленский осудил нападение с ножом в Кривом Роге

Hillary Clinton

Новости

2020.11.08 10:17

Хиллари Клинтон: Америка открыла новую страницу своей истории