Новости

2020.11.08 17:13

Науседа подчеркивает опыт Байдена, надеется на большое внимание к безопасности стран Балтии

LRT.lt2020.11.08 17:13
Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje po susitikimo su partijų lyderiais laimėjusiaisi seimo rinkimus
Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje po susitikimo su partijų lyderiais laimėjusiaisi seimo rinkimus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа выражает надежду на то, что избранный президент США Джо Байден будет и дальше уделять пристальное внимание безопасности стран Балтии.

Комментируя итоги президентских выборов в США, Г. Науседа заявил, что надеется на еще более успешное развитие связей в различных сферах.

«В годы правления президента Дональда Трампа довольно успешно развивалось сотрудничество в области энергетики, поэтому я надеюсь, что у нас есть потенциал для еще более успешного сотрудничества в этом секторе.

Я очень надеюсь, что укрепятся, станут еще более искренними трансатлантические связи, которые так необходимы в этом неспокойном мире. Я имею в виду отношения между Европейским союзом и США. Литва всегда была надежным союзником в этой области и всегда будет вносить наибольший вклад в обеспечение того, чтобы эти отношения были прочными, последовательными и крепкими», - сказал президент.

Joe Bidenas
Joe Bidenas / L. Segers/LRT nuotr.

Глава государства особо отметил опыт избранного президента США как в политике, так и в жизни.

«Это очень опытный политик. Опытный как в жизни, так и в политической деятельности. (...) Его девиз, его стремление стать объединяющим президентом чрезвычайно важны как во внутреннем, так и во внешнем измерениях», - сказал Г. Науседа.

На выборах в США Д. Байден победил нынешнего президента Дональда Трампа.

Официально Д. Байден должен начать работу на президентском посту в январе 2021 года.

Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje po susitikimo su partijų lyderiais laimėjusiaisi seimo rinkimus
Joe Bidenas
Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje po susitikimo su partijų lyderiais laimėjusiaisi seimo rinkimus
Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje po susitikimo su partijų lyderiais laimėjusiaisi seimo rinkimus
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
2 / 2L. Segers/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje po susitikimo su partijų lyderiais laimėjusiaisi seimo rinkimus
Joe Bidenas
# Литва# США

Популярно

COVID-19; koronavirusas; ligoninė

Новости

2020.11.08 12:17

За сутки в Литве выявлено 1 980 случаев COVID-19, зарегистрировано 4 смерти В больницах от коронавируса лечится 818 человек

Joe Bidenas

Новости

2020.11.08 13:14

Кто такой Джо Байден: портрет нового президента США

7
Daiva Razmuvienė

Новости

2020.11.08 08:30

Д. Размувене предупреждает: система здравоохранения может сгореть

Новости

2020.11.07 20:33

Роман Яковлевский. Посольская головоломка с ватиканской приправой

Joe Bidenas ir Linas Linkevičius

Новости

2020.11.08 10:55

Л. Линкявичюс: американцы выбирают президента для всего мира

Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)

Новости

2020.11.08 16:09

Грибаускайте – о головоломках, ожидающих Байдена, внимании к нашему региону и личных встречах

5
Astravo atominė elektrinė

Новости

2020.11.08 13:20

Литва против БелАЭС, или Нужна ли кому-то электроэнергия из Беларуси

Kardinolas Henrykas Gulbinowiczius

Новости

2020.11.08 10:00

Ватикан строго наказал за сексуальные преступления уроженца Вильнюса кардинала Гульбиновича

Volodymyras Zelenskis

Новости

2020.11.08 10:22

Зеленский осудил нападение с ножом в Кривом Роге

Ilhamas Alijevas

Новости

2020.11.08 12:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии города Шуша