Науседа подчеркивает опыт Байдена, надеется на большое внимание к безопасности стран Балтии

Президент Гитанас Науседа выражает надежду на то, что избранный президент США Джо Байден будет и дальше уделять пристальное внимание безопасности стран Балтии.

Комментируя итоги президентских выборов в США, Г. Науседа заявил, что надеется на еще более успешное развитие связей в различных сферах.

«В годы правления президента Дональда Трампа довольно успешно развивалось сотрудничество в области энергетики, поэтому я надеюсь, что у нас есть потенциал для еще более успешного сотрудничества в этом секторе.

Я очень надеюсь, что укрепятся, станут еще более искренними трансатлантические связи, которые так необходимы в этом неспокойном мире. Я имею в виду отношения между Европейским союзом и США. Литва всегда была надежным союзником в этой области и всегда будет вносить наибольший вклад в обеспечение того, чтобы эти отношения были прочными, последовательными и крепкими», - сказал президент.

Joe Bidenas / L. Segers/LRT nuotr.

Глава государства особо отметил опыт избранного президента США как в политике, так и в жизни.

«Это очень опытный политик. Опытный как в жизни, так и в политической деятельности. (...) Его девиз, его стремление стать объединяющим президентом чрезвычайно важны как во внутреннем, так и во внешнем измерениях», - сказал Г. Науседа.

На выборах в США Д. Байден победил нынешнего президента Дональда Трампа.

Официально Д. Байден должен начать работу на президентском посту в январе 2021 года.