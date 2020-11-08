Грибаускайте – о головоломках, ожидающих Байдена, внимании к нашему региону и личных встречах

Америка будет продолжать инвестировать в нашу безопасность, – сказала Радио LRT Даля Грибаускайте, комментируя избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов и возможные планы этой страны в отношении стран Балтии.

Беседа Радио LRT с экс-президентом Д. Грибаускайте о проблемах, которые ждут 46-го президента США, и своих личных встречах с ним.

- Как вы восприняли сообщение об избрании Джо Байдена?

- Наверное, было видно, что так и должно быть. Изменения очень важны как для США, так и для всего мира. Текущая ситуация требует человека, который может объединить Америку и ответить на вызовы – пандемию, экономический кризис, напряженность в трансатлантическом пространстве.

- Это основные задачи, которые предстоит решать?

- Их будет больше. Безусловно. Что для нас важно – мы видели паралич Всемирной торговой организации и торговые войны, которых, как мы надеемся, больше не будет. Прекратилась поддержка Всемирной организации здравоохранения, состоялся выход из Соглашения об изменении климата. Все это, я думаю, будет восстановлено. Политика изоляции Америки обязательно изменится.

JAV prezidento rinkimus laimėjo Joe Bidenas / AP nuotr.

- Что это будет означать для Литвы и нашей политики безопасности?

- Серьезных изменений не будет, и это позитив. США продолжат инвестировать в нашу безопасность. Перед выборами сам Джо Байден заявлял, что безопасность стран Балтии будет одним из приоритетов для США. Это означает, что мы обеспечили себя реальным уровнем безопасности. Я очень надеюсь, что и в рамках сотрудничества внутри НАТО у США будет совершенно иной подход к этой организации.

Joe Bidenas / AP nuotr.

- Вы общались с Джо Байденом. Что это за человек?

- Очень симпатичный. Я рада, что мне приходилось общаться с ним несколько раз. И во время визитов в Вашингтон, и во время его визита в Литву в 2014 году. Это человек, который понимает Европу, инвестировал в Европу, в наш регион, поддерживал членство стран Балтии в НАТО. Я очень рассчитываю на его теплое и красивое сотрудничество не только с нашим регионом, но и с Европейским Союзом в целом.

Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.) / LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.

- Насколько передача поста пройдет гладко, учитывая заявления Дональда Трампа о фальсификации выборов и о том, что это еще не конец?

- Понятная реакция. Мы знаем личные особенности Трампа и угрозы, которые могут преследовать его после того, как он потеряет иммунитет. Его ждет масса судебных дел. Это понятно – такое отчаяние, самозащита. Этот переход, возможно, будет более сложным просто из-за его личных качеств.

Joe Bidenas ir Kamala Harris / AP nuotr.

- Камала Харрис – первая женщина на посту вице-президента, чернокожая, азиатского происхождения. Как это оценить?

- Это один из символических результатов данных выборов, демонстрирующих, что и Байден, и его окружение будут объединять нацию. Будут предприняты попытки объединить цели и надежды всех групп. Это еще раз показывает, что борьба за демократию остается актуальной даже в такой стране. Свобода и демократия – это не данность, за них нужно бороться. Выборы в Америке также продемонстрировали это.

Подготовил Донатас Ринкявичюс