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2020.11.08 16:09

Грибаускайте – о головоломках, ожидающих Байдена, внимании к нашему региону и личных встречах

Agnė Skamarakaitė, Радио LRT, LRT.lt2020.11.08 16:09
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.) / LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.

Америка будет продолжать инвестировать в нашу безопасность, – сказала Радио LRT Даля Грибаускайте, комментируя избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов и возможные планы этой страны в отношении стран Балтии.

Беседа Радио LRT с экс-президентом Д. Грибаускайте о проблемах, которые ждут 46-го президента США, и своих личных встречах с ним.

- Как вы восприняли сообщение об избрании Джо Байдена?

- Наверное, было видно, что так и должно быть. Изменения очень важны как для США, так и для всего мира. Текущая ситуация требует человека, который может объединить Америку и ответить на вызовы – пандемию, экономический кризис, напряженность в трансатлантическом пространстве.

- Это основные задачи, которые предстоит решать?

- Их будет больше. Безусловно. Что для нас важно – мы видели паралич Всемирной торговой организации и торговые войны, которых, как мы надеемся, больше не будет. Прекратилась поддержка Всемирной организации здравоохранения, состоялся выход из Соглашения об изменении климата. Все это, я думаю, будет восстановлено. Политика изоляции Америки обязательно изменится.

JAV prezidento rinkimus laimėjo Joe Bidenas
JAV prezidento rinkimus laimėjo Joe Bidenas / AP nuotr.

- Что это будет означать для Литвы и нашей политики безопасности?

- Серьезных изменений не будет, и это позитив. США продолжат инвестировать в нашу безопасность. Перед выборами сам Джо Байден заявлял, что безопасность стран Балтии будет одним из приоритетов для США. Это означает, что мы обеспечили себя реальным уровнем безопасности. Я очень надеюсь, что и в рамках сотрудничества внутри НАТО у США будет совершенно иной подход к этой организации.

Joe Bidenas
Joe Bidenas / AP nuotr.

- Вы общались с Джо Байденом. Что это за человек?

- Очень симпатичный. Я рада, что мне приходилось общаться с ним несколько раз. И во время визитов в Вашингтон, и во время его визита в Литву в 2014 году. Это человек, который понимает Европу, инвестировал в Европу, в наш регион, поддерживал членство стран Балтии в НАТО. Я очень рассчитываю на его теплое и красивое сотрудничество не только с нашим регионом, но и с Европейским Союзом в целом.

Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.) / LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.

- Насколько передача поста пройдет гладко, учитывая заявления Дональда Трампа о фальсификации выборов и о том, что это еще не конец?

- Понятная реакция. Мы знаем личные особенности Трампа и угрозы, которые могут преследовать его после того, как он потеряет иммунитет. Его ждет масса судебных дел. Это понятно – такое отчаяние, самозащита. Этот переход, возможно, будет более сложным просто из-за его личных качеств.

Joe Bidenas ir Kamala Harris
Joe Bidenas ir Kamala Harris / AP nuotr.

- Камала Харрис – первая женщина на посту вице-президента, чернокожая, азиатского происхождения. Как это оценить?

- Это один из символических результатов данных выборов, демонстрирующих, что и Байден, и его окружение будут объединять нацию. Будут предприняты попытки объединить цели и надежды всех групп. Это еще раз показывает, что борьба за демократию остается актуальной даже в такой стране. Свобода и демократия – это не данность, за них нужно бороться. Выборы в Америке также продемонстрировали это.

Подготовил Донатас Ринкявичюс

Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
JAV prezidento rinkimus laimėjo Joe Bidenas
Joe Bidenas
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
Joe Bidenas ir Kamala Harris
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
1 / 5LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.
JAV prezidento rinkimus laimėjo Joe Bidenas
JAV prezidento rinkimus laimėjo Joe Bidenas
2 / 5AP nuotr.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
3 / 5AP nuotr.
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
4 / 5LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.
Joe Bidenas ir Kamala Harris
Joe Bidenas ir Kamala Harris
5 / 5AP nuotr.
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
JAV prezidento rinkimus laimėjo Joe Bidenas
Joe Bidenas
Dalia Grybauskaitė, Joe Bidenas (2016 m.)
Joe Bidenas ir Kamala Harris
# Литва# США# Грибаускайте

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