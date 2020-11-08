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2020.11.08 15:29

В Минске на протестных акциях задерживают активистов

Радио «Cвобода»2020.11.08 15:29
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

В Минске милицейский спецназ проводит разгон манифестантов на проспекте Машерова и в других районах города. На проспекте Машерова, среди специальной техники видны водомёты.

Значительная часть колонны протестующих двинулась в сторону стелы "Минск – город-герой". Однако они были встречены спецназом, люди начали разбегаться. Десятки сотрудников милиции направились к холму у стелы.

Многочисленная группа протестующих направилась по улице Богдановича в сторону улицы Немига. В городском управлении милиции подтвердили, что задержанных участников манифестации отвозят в территориальные РУВД. Об этом агентству ТАСС сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По словам представителя милицейского управления, задержанных "примерно десять человек".

Корреспондент ТАСС и коллега из другого российского СМИ были доставлены в милицию, где у них были проверены документы. Журналистов отпустили.

Как сообщила белорусская правозащитная организация "Вясна", в субботу, 7 ноября, в Беларуси продолжалось преследование людей по политическим мотивам, в частности, задержания проводились во время протестной акции врачей.

Радио Свобода

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Беларусь# протесты

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