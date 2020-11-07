Роман Яковлевский. Посольская головоломка с ватиканской приправой

Итак, все же состоялась церемония вручения верительных грамот тому, чью легитимность после президентских выборов 9 августа ЕС и США отрицают. Большинство послов стран ЕС тихо вернулись в Минск, отъехав домой ненадолго в знак солидарности с польскими и литовскими коллегами, которых вынудили уехать « на консультации». Теперь вот в ЕС думают, что с нелегитимным делать дальше.

Среди вручавших Лукашенко грамоты новых европослов видно не было нового посла Франции, хотя он в Минск уже приехал, услышав не мало «лестных» слов в адрес своего президента от недавнего белорусского коллеги

Впрочем, немалое удивление многих наблюдателей вызвало не столько отсутствие французкого посла, сколько происшедший личный контакт при вручении Папского нунция (посла). Правда Ватикан в ЕС не состоит, как известно.

Но появление в Минске его посла после недавнего выдворения, под надуманным предлогом без доказательств, из Беларуси главы Белорусской Католической церкви митрополита Тадеуша Кондрусевича породило натуральную головоломку в головах многих. Некоторые даже вспомнили о связях Ватикана с нацистской Германией. Одним словом, этакий всеядный прагматизм Святого Престола впечатлил многих верующих и не верующих. По одной из версий, мог произойти и некий торг. Например, отказ белорусских властей от финансовых претензий к Красному костелу в Минске в обмен принятия посла, что демонстрирует легитимность Лукашенко вопреки всей Европе. Но такой обмен на дальнейшую судьбу главы БКЦ представляется не совсем правдоподобным. Ведь в его защиту публично и довольно ясно выступил ряд популярных представителей Костела.

Головоломка возникла не только по поводу поведения посла Ватикана. В когорте новоявленных послов, оказался и японский. До сих пор считалось, что позиция Токио всегда солидарна с Западом.



На этот раз в Дворце независимости новый посол Японии оказался вместе с такими друзьями Запада, как КНДР, Венесуэла, Иран и Турция. В общем, получилась некая головоломка с ватиканской приправой. Пожалуй, остаются только надежды на перемены в Вашингтоне. Новому президенту США, посол которых также собирается в Минск, должно быть по силам « разрулить» эту посольскую головоломку.



Политический обозреватель Роман Яковлевский