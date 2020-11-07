Associated Press и CNN: Байден набрал победное число голосов на выборах в США

По данным агентства AP и телеканала CNN, демократ Джо Байден уже набрал не менее 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах в США.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, по данным агентства Associated Press и телеканала CNN, на президентских выборах в США заручился как минимум 270 голосами выборщиков. Такое число голосов необходимо для победы над действующим главой государства республиканцем Дональдом Трампом.

Байден добился перевеса над Трампом после обработки бюллетеней в нескольких ключевых штатах, в частности Пенсильвании, где демократу достались голоса 20 выборщиков.

К таким же результатам пришли также социологическая служба Edison Research и телеканалы NBC и ABC.

Президентские выборы в США из-за пандемии коронавируса начались задолго до основного дня голосования, 3 ноября. В этот раз значительное число избирателей подали свои голоса по почте. После окончания голосования оба кандидата заявили о своей победе. В ходе подсчета голосов, в особенности обработки избирательных бюллетеней, отправленных по почте, лидерство постепенно перешло к Джо Байдену. Дональд Трамп обвинил власти штатов, в которых выигрывал его соперник, в фальсификациях и пригрозил судебными исками. Несколько заявлений с жалобами от республиканцев судами разных штатов были отклонены. Однако Верховный суд удовлетворил требование штаба Трампа отсортировать бюллетени, принятые к обработке по почте.

DW