Д. Размувене предупреждает: система здравоохранения может сгореть

Более тысячи врачей в стране заражены коронавирусом, который угрожает сжечь систему здравоохранения, предупреждает Дайва Размувене, главный специалист отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здоровья.

«Уже болеет очень немалое количество врачей, более тысячи, поэтому угроза того, что деятельность системы здравоохранения может сгореть, весьма серьезна», - заявила в субботу радио LRT Д. Размувене.

По ее словам, случаи, зарегистрированные в медицинских учреждениях ранее, в конце октября, никуда не исчезают, а к ним добавляются новые.

Daiva Razmuvienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам Д. Размувене, медицинские учреждения с очагами коронавируса, вне зависимости от их подчиненности, уровня и профиля, существуют уже по всей Литве.