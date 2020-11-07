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2020.11.07 10:51

История повторяется: в Клайпеде снова тонет судно

LRT.lt2020.11.07 10:51
Laivas „Ole Wilassen“
Laivas „Ole Wilassen“ / Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nuotr.

Как сообщили диспетчеры Клайпедского порта, судно «Ole Wilassen», находящееся на реке Дане, недалеко от Замкового причала, вновь опасно накренилось.

«Сегодня около 8 час. утра диспетчеры порта заметили по камерам видеонаблюдения, что корабль «Ole Wilassen», стоящий на реке Дане у Замкового причала, опасно кренится», - сообщают представители Клайпедского морского порта.

По периметру судна размещены боны, следов загрязняющих веществ пока не обнаружено. Люди не пострадали.

Набережная, у которой пришвартовано судно, принадлежит Клайпедскому самоуправлению. Об инциденте проинформированы представители самоуправления, судовладелец, капитан клайпедского Замкового причала и экологи.

LRT.lt напоминает, что то же норвежское судно, построенное в 1948 году, тонуло в Клайпеде и месяц назад.

Laivas „Ole Wilassen“
Laivas „Ole Wilassen“
1 / 1Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nuotr.
Laivas „Ole Wilassen“
# Литва

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