История повторяется: в Клайпеде снова тонет судно

Как сообщили диспетчеры Клайпедского порта, судно «Ole Wilassen», находящееся на реке Дане, недалеко от Замкового причала, вновь опасно накренилось.

«Сегодня около 8 час. утра диспетчеры порта заметили по камерам видеонаблюдения, что корабль «Ole Wilassen», стоящий на реке Дане у Замкового причала, опасно кренится», - сообщают представители Клайпедского морского порта.

По периметру судна размещены боны, следов загрязняющих веществ пока не обнаружено. Люди не пострадали.

Набережная, у которой пришвартовано судно, принадлежит Клайпедскому самоуправлению. Об инциденте проинформированы представители самоуправления, судовладелец, капитан клайпедского Замкового причала и экологи.

LRT.lt напоминает, что то же норвежское судно, построенное в 1948 году, тонуло в Клайпеде и месяц назад.