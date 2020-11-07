В Шотландии законодательно запретили шлепать детей

Шотландия стала первой страной в составе Соединенного Королевства, в которой вступил в силу закон, запрещающий физическое наказание детей в возрасте до 16 лет.

В Шотландии вступил в силу закон, запрещающий шлепать детей, сообщает в субботу, 7 ноября, онлайн-издание Express and Star. Этот закон был одобрен шотландским парламентом в прошлом году.

Раньше родителям и опекунам в Шотландии разрешалось шлепать детей в воспитательных целях, если это дисциплинарное наказание было "соразмерным". Согласно новому закону, формулировка "оправданное нападение в целях защиты" в таких случаях больше не действует. При этом указывается, что цель нового закона состоит в том, чтобы обеспечить детям ту же степень защиты от нападений, что и взрослым.

Первой в мире шлепки запретила Швеция в 1979 году. Шотландия стала 57 страной в мире, последовавшей этому примеру. Ожидается, что в январе аналогичный запрет введет также Уэльс. В случае принятия соответствующего закона, он начнет там действовать с 2022 года. В то же время в Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не собираются.

DW