Новости

2020.11.07 10:10

В Шотландии законодательно запретили шлепать детей

DW2020.11.07 10:10
Vaikas
Vaikas / Pexels nuotr.

Шотландия стала первой страной в составе Соединенного Королевства, в которой вступил в силу закон, запрещающий физическое наказание детей в возрасте до 16 лет.

В Шотландии вступил в силу закон, запрещающий шлепать детей, сообщает в субботу, 7 ноября, онлайн-издание Express and Star. Этот закон был одобрен шотландским парламентом в прошлом году.

Раньше родителям и опекунам в Шотландии разрешалось шлепать детей в воспитательных целях, если это дисциплинарное наказание было "соразмерным". Согласно новому закону, формулировка "оправданное нападение в целях защиты" в таких случаях больше не действует. При этом указывается, что цель нового закона состоит в том, чтобы обеспечить детям ту же степень защиты от нападений, что и взрослым.

Первой в мире шлепки запретила Швеция в 1979 году. Шотландия стала 57 страной в мире, последовавшей этому примеру. Ожидается, что в январе аналогичный запрет введет также Уэльс. В случае принятия соответствующего закона, он начнет там действовать с 2022 года. В то же время в Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не собираются.

DW

Vaikas
Vaikas
1 / 1Pexels nuotr.
Vaikas
# В мире# Шотландия

Популярно

Михаил Жванецкий

Новости

2020.11.06 14:34

Умер известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.11.06 13:04

Новый антирекорд в Литве - 1656 новых случаев заражения COVID-19 новые случаи по всей Литве - в больницах, домах престарелых и тюрьмах

Aurelijus Veryga

Новости

2020.11.06 16:04

Политический обозреватель Витаутас Бруверис: идет "война", пленных не берут обе стороны

Evelina Dobrovolska

Новости

2020.11.06 12:05

Эвелина Добровольска: в последние годы слова «поляк Литвы» часто звучат как ругательство

Станислав Шушкевич

Новости

2020.11.06 14:44

В Минске арестован сын Станислава Шушкевича

Новости

2020.11.06 15:52

Что делать с детьми, если родители болеют COVID-19?

Новости

2020.11.06 14:05

Евробарометр: литовцы оптимистично оценивают экономику страны

Aleksejus Navalnas

Новости

2020.11.06 11:29

МВД: отравления Навального не было, у него обострился панкреатит

Michailas Žvaneckis

Новости

2020.11.07 08:00

Владимир Познер. Для кого Михал Михалыч, а для меня Миша

Lietuvos rusų dramos teatras

Новости

2020.11.06 17:44

Русский театр Литвы временно приостановил показ спектаклей