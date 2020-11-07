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2020.11.07 10:02

Выборы в США: Байден наращивает отрыв от Трампа

DW2020.11.07 10:02
Joe Bidenas. Rinkimai JAV
Joe Bidenas. Rinkimai JAV / AP nuotr.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден выступил с короткой речью в своем предвыборном штабе в Уилмингтоне (штат Делавэр).

По его словам, "несмотря на то, что цифры ясно и убедительно говорят о том, что мы выиграем эту гонку" - "окончательного решения о победе пока нет".

"Просто посмотрите, что произошло со вчерашнего дня. Двадцать четыре часа назад мы отставали в Джорджии, теперь мы ведем… 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, но теперь собираемся выиграть в Пенсильвании", - заявил он.

Победы в этих двух ключевых "колеблющихся" штатах принесли бы вице-кандидату в президенты 16 и 20 голосов выборщиков соответственно.

Перед своими сторонниками Байден предстал вместе с Камалой Харрис, которая в случае его избрания на посту главы государства может стать вице-президентом.

Джозеф Байден отметил, что 5 ноября совместно с Харрис провел встречи с группой экспертов по вопросам здравоохранения и специалистов в экономической сфере.

"С самого первого дня мы начнем осуществлять план, нацеленный на борьбу с пандемией, - сказал он. - Мы уже не можем помочь умершим от пандемии, но мы можем спасти множество жизней в предстоящие месяцы".

Официально итоги выборов пока не подведены.

В Джорджии остается подсчитать менее 1 процента голосов (там отрыв Байдена составляет 4 289 голосов), в Пенсильвании - около 4 процентов (Байден лидирует с 27 130), свидетельствуют данные агентства AP. В Аризоне (осталось подсчитать еще 3 процента бюллетеней) кандидат от демократов - также впереди с 29 861 голосом, в Неваде (не подсчитано еще 7 процентов) он оторвался от Дональда Трампа на 22 657 голосов.

По данным телеканала Fox News и агентства AP, Байден пока может рассчитывать на 264 голоса выборщиков, а Трамп - на 214 голосов. Газета The New York Times, телеканалы NBC, ABC и CNN сообщают о 253 голосах у демократа и 213 - у республиканца.

DW

Joe Bidenas. Rinkimai JAV
Joe Bidenas. Rinkimai JAV
1 / 1AP nuotr.
Joe Bidenas. Rinkimai JAV
# В мире# США

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