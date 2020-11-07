Владимир Познер. Для кого Михал Михалыч, а для меня Миша

Для кого Михал Михалыч, а для меня Миша, любимый, единственный на свете Миша.

Когда кругом было темно, а было это много и часто, то вокруг Миши было светло. Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, – не знаю. Нет, жить, конечно, будем. Но света будет чуть меньше. А временами не чуть, а гораздо больше меньше – как сказал бы Миша.

Есть люди, которые стоят в стране особняком. Они как никто другой понимают страну, слышат и выражают ее куда точнее и, главное, правдивее, чем политики, журналисты и прочее и прочее.

Таким был Высоцкий. Таким был Жванецкий.

Говорят, нет незаменимых людей. Ложь это. Каждый человек незаменим для кого-то. А Михаил Михайлович Жванецкий незаменим был и остается для России.

И Миша, любимый и единственный на свете Миша, незаменим для меня.