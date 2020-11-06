Политический обозреватель Витаутас Бруверис: идет "война", пленных не берут обе стороны

Правоцентристские партии Литвы, формирующие коалицию, в понедельник надеются подписать соглашение.



После выборов в Сейм новую правоцентристскую коалицию решили формировать Союз Отечества-Литовские христианские демократы, Движение либералов и Партия свободы.

Текст соглашения еще должен быть одобрен органами партий, ведущих переговоры.

По словам консерватора И. Шимоните, в коалиционном договоре будет указана единственная персоналия – ее выдвигают на руководство правительством.

О cоглашении с политическим обозревателем Витаутасом Бруверисом говорила журналист Радио ЛРТ Моника Юшкявичюте.



-Не секрет, что во время этих переговоров за закрытой дверью, оба блока будущей правящей коалиции пытались политическую веревку перетянуть на свою сторону. Либералы старались чтобы в тексте коалиционного соглашения было как можно больше конкретных установок из их пакетов. А консерваторы, наоборот, пытались сделать все, чтобы текст соглашения был более дипломатическим.



Политический смысл их позиции понятен, они старались не оказаться на коротком поводке у либералов. Если в соглашении много конкретных установок из либеральных программ, то для консерваторов это политически не комфортно. Оценивая конечный текст, можно сказать, что консерваторы победили, текст не конкретный. Можно сказать, что трудно от такого документа, как коалиционное соглашение, ожидать какой-то конкретики, ведь позже будет и программа правительства. Но, все-таки, хотелось знать, чего конкретно нам ожидать от новой власти в плане налоговых действий, социальной, финансовой и экономической политики.

-Многие обратили внимание на те позиции, в которых говориться о равных правах, о свободных СМИ, о национальном соглашении по образованию. Сколько в них конкретики и чем они отличаются от того, что было раньше?

- Я бы пошутил, что каждая правящая коалиция в Литве и в других странах мира, она за все хорошее и против всего плохого. Так что и это соглашение можно так оценивать. Эта коалиция за свободу, за равенство и за все фундаментальные ценности и было бы странно, если бы они сказали, что они против этого. Но для меня это сигнал, что они пытаются избежать более конкретных разговоров.



Потому что им известно, что они на этом этапе не договорятся между собой. И текст соглашения тому свидетельствует. В нем даже есть отдельная рубрика, которая так и называется, что это вещи, по которым будущие правящие партии почти согласились, что по ним они не согласятся. С одной стороны это странно, что они вписали такие пункты, но с другой стороны, это может быть и позитивно, что правящие партии открыто признаются, что по некоторым пунктам им уже сложно договориться.

-На ваш взгляд, удастся ли максимально плавно, как это говорил вчера министр здравоохранения Аурелиюс Верига, передать нынешние дела новой власти?

- К сожалению, я думаю, что нет. Им это уже сейчас не удается сделать. Мы же видим, что на фронте пандемии будущая власть и уходящая власть все еще играют ту же самую игру позиции и оппозиции. Там звучат взаимные обвинения во всех смертных грехах.



К этому присоединяется и президент, который старается перехватить политическую инициативу со своим советом экспертов. Он уже почти открыто обвиняет нынешнего министра Аурелиюса Веригу в смерти людей. Мы видим, что идет "война", пленных не берут обе стороны, а хотелось бы видеть какой-то диалог или полилог. Я думаю мы этого и не увидим.



Кто бы не был новым министром здравоохранения, после вступления в должность, он первым делом объявит, какие страшные вещи он обнаружил на своем посту и под своей новой крышей. Таким образом, политическая война продолжится.