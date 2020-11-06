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2020.11.06 17:44

Русский театр Литвы временно приостановил показ спектаклей

LRT.lt2020.11.06 17:44
Lietuvos rusų dramos teatras
Lietuvos rusų dramos teatras / D. Umbraso/LRT nuotr.

С субботы в Литве с целью остановить распространение коронавируса на три недели вводится всеобщий карантин, постановило в среду правительство. Русский театр Литвы временно приостановит показ спектаклей.

"Уважаемые зрители, принимая во внимание постановление Правительства, с 7 ноября мы вынуждены временно приостановить показ спектаклей в Русском драматическом театре Литвы. Запланированные в ноябре спектакли переносятся на более позднее время. Как только деятельность театра будет возобновлена, мы незамедлительно сообщим о новых датах спектаклей. Все приобретенные билеты будут действительны. Зрители, которым не подойдет новая дата, смогут сдать билеты".

Согласно принятому постановлению, карантин вступает в силу в полночь 7 ноября и будет действовать до 24 часов 29 ноября.

Lietuvos rusų dramos teatras
Lietuvos rusų dramos teatras
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Lietuvos rusų dramos teatras
# Литва

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