Русский театр Литвы временно приостановил показ спектаклей

С субботы в Литве с целью остановить распространение коронавируса на три недели вводится всеобщий карантин, постановило в среду правительство. Русский театр Литвы временно приостановит показ спектаклей.

"Уважаемые зрители, принимая во внимание постановление Правительства, с 7 ноября мы вынуждены временно приостановить показ спектаклей в Русском драматическом театре Литвы. Запланированные в ноябре спектакли переносятся на более позднее время. Как только деятельность театра будет возобновлена, мы незамедлительно сообщим о новых датах спектаклей. Все приобретенные билеты будут действительны. Зрители, которым не подойдет новая дата, смогут сдать билеты".

Согласно принятому постановлению, карантин вступает в силу в полночь 7 ноября и будет действовать до 24 часов 29 ноября.