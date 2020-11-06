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2020.11.06 16:20

Полиция Швеции после терактов в Европе ввела особое положение

Радио «Свободы»2020.11.06 16:20
Stokholmas
Stokholmas / Pixabay nuotr.

Полиция в Швеции ввела особое положение, в рамках которого повышается возможность для быстрого реагирования на возможные террористические угрозы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Подчёркивается, что в некоторых районах страны увеличится число полицейских.


Швеция ввела особое положение после террористических атак во Франции и Австрии, а также на фоне президентских выборов в США.

Сейчас уровень террористической угрозы в Швеции находится на третьем уровне из пяти. Он означает вероятность терактов.

Накануне правительство Швеции продлило погранконтроль на внутренних границах страны – с 12 ноября по 11 мая 2021 года. Контроль с другими странами Шенгена действует в Швеции с 2015 года. Его ввели на фоне миграционного кризиса в Европе.

Об усилении внутренних границ также заявила Франция. Президент Эммануэль Макрон объяснил эту меру возросшей террористической угрозой. Французский лидер сказал, что выступает за пересмотр правил передвижения в Шенгенской зоне.

С середины октября в Европе произошла серия преступлений, совершённых исламистами.
16 октября выходец из Чечни жестоко убил учителя в пригороде Парижа. Педагог обсуждал с учениками свободу слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в убийстве заявил, что "казнил" педагога за оскорбление пророка.

В конце октября уроженец Туниса напал с ножом на людей в Ницце. Погибли три человека. В тот же день стало известно о попытках нападений в Авиньоне и Лионе.

2 ноября в Вене сторонник джихадистов открыл стрельбу по прохожим и посетителям кафе. Погибли четыре человека, 22 пострадали.

Радио "Свобода"

Stokholmas
Stokholmas
1 / 1Pixabay nuotr.
Stokholmas
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