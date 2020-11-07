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2020.11.07 13:41

Жизнь В. Федотаса-Сипавичюса: тюрьмы, романы, слава, забвение

Олег Курдюков, программа телевидения LRT "Русская улица"2020.11.07 13:41
Владас Федотас-Сипавичюс
Владас Федотас-Сипавичюс / Стоп-кадр из док. фильма А. Тарвидаса "Kiti keliauja žvaigždynais"

Программа Телевидения LRT «Русская улица» вспоминает уроженца России, звезду довоенной литовской сцены Владаса Федотаса-Сипавичюса.

Программа «Русская улица» наведалась в гости к Марии Аушрине Павилёнене – филологу, профессору, габилитированному доктору, бывшему члену Сейма, правозащитнице. Широкой общественности она особенно известна как раз в этом качестве: профессор Павилёнене – одна из самых видных феминисток в нашей стране и, несмотря на косые взгляды некоторых, активно поддерживает права сексуальных меньшинств.

Мария Аушрине Павиленене
Мария Аушрине Павиленене / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Я всегда себя спрашивала: откуда у меня такая стойкость и воля? Откуда? Никто во мне этого не воспитывал. Никто! Но это – во мне, я чувствую… И я подумала: наверное, это от отца, потому что жизнь его ломала так много раз…

Отцом госпожи Аушрине был Владас Федотас-Сипавичюс – человек-легенда, наделённый невероятным количеством дарований. Он был актёром, режиссёром, артистом балета, художником, литератором. Его творческий путь начинался в России, в Москве.

Владас Федотас-Сипавичюс
Владас Федотас-Сипавичюс / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

Его мать Людвика Сипавичюте покинула Литву, чтобы учиться в музыкально-драматическом училище при Московской филармонии. Впоследствии она стала оперной певицей – выступала в частных операх, в Большом театре, даже в Америке.

Но всё это будет позже, а в 1902 году Людвика только заканчивает училище. И в конце того же года у неё рождается сын.

- Была какая-то любовная связь моей бабушки где-то у Чёрного моря, и всё – и она родила ребёнка. Незаконного ребёнка. И оставила. Потому что вся карьера ждала её, - говорит Мария-Аушрине Павилёнене.

У профессора Павилёнене дома хранится раритетный документ:

«Я, нижеподписавшийся, даю обещание помочь в воспитании моего ребёнка – сына, родившегося от Людвики Павловны Сипович в г. Туле 12 декабря 1902 г., (…) если он, т. е. мой ребёнок, окажется в беспомощном состоянии. Потомственный дворянин Владимир Иванович Сухотин. Тула, 23 декабря 1902 г.»

Расписка Владимира Сухотина
Расписка Владимира Сухотина / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Я нашла записку, которую мне дала моя мать и которая осталась от отца: какой-то русский дворянин признаётся, что у него есть сын, и что он будет заботиться о нём. Вот и всё. Но я думаю, что никто не заботился, он так и пропал.

Брат Марии Аушрине Павилёнене – известный литовский актёр Саулюс Сипайтис – также давно заинтригован этой амурной историей и очень хотел бы узнать, каким был его дедушка.

Саулюс Сипайтис
Саулюс Сипайтис / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Во мне бурлят всякие страсти, и я думаю – это от него. И очень хочу увидеть его снимок. Сейчас очень интересно увидеть эти глаза, и интересно, где он: или он во время революции уехал за границу, или он в Туле похоронен где-то… Было бы очень интересно поехать к могиле даже, потому что он – мой дед, и деваться мне некуда.

Лишённый родительской опеки, маленький Владас (точнее, Владимир) первые годы жизни провёл в детском приюте города Тула. Но нашёлся человек, сжалившийся над несчастным ребёнком. Это был Дмитрий Федотов – новый возлюбленный оперной певицы, за которого она вышла замуж. Он настоял, чтобы Людвика забрала мальчика из приюта.

Саулюс Сипайтис демонстрирует большую старинную фотографию, на которой изображены мужчина в пенсне и женщина.

- Вот это снимок отчима моего отца. Это Федотов и его мама из Москвы. Этот человек, можно так сказать, нашу семью и спас…

Саулюс Сипайтис у портрета Дмитрия Федотова и его матери
Саулюс Сипайтис у портрета Дмитрия Федотова и его матери / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

Дмитрий Федотов усыновил мальчика, и весь период своего московского детства и отрочества Владимир носил фамилию Федотов. Позже, когда переберётся в Литву, он станет Владасом Федотасом-Сипавичюсом (или Федотасом-Сипайтисом).

В архиве литературы и искусства Литвы хранится немало документов, рассказывающих о его творческом становлении в российской столице – фотографии, программы самодеятельных спектаклей и вечеров, программа спектакля, поставленного в бывшем театре Фёдора Корша.

Владимир Федотов (Владас Федотас-Сипавичюс) в школьном театре
Владимир Федотов (Владас Федотас-Сипавичюс) в школьном театре / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

Ещё до поступления в театральную студию, Владимир Федотов обучался в художественной школе. Страсть к живописи будет сопровождать его до конца жизни. Актёру Саулюсу Сипайтису запомнился такой рассказ отца, связанный с художественной школой.

- Когда он был учеником этой школы, их – всех учеников – забрали копировать агитплакаты. Они сидели в классе, приходил Маяковский, делал эскиз – и они копировали. Он ходил между партами с папироской, наклонялся, смотрел. И отец говорил: когда он наклонялся, всегда от него лёгкий запах водочки исходил.

Занятия живописью, театр… И всё это – на фоне послереволюционной Москвы, разрухи, всевластья чекистов. Саулюса Сипайтиса поразил следующий жуткий рассказ отца:

- Рассказывал такой эпизод. Когда проходил мимо больницы, стояла телега внизу, и в неё с четвёртого этажа выбрасывали трупы. Они падали на эту телегу, и из лёгких вырывался хриплый звук. Это было страшно.

Когда между советской Россией и Литвой завязались дипломатические отношения и в Москве возникло постоянное представительство Литвы во главе с Юргисом Балтрушайтисом, мать Владимира Людвика Сипавичюте стала работать при постпредстве.

Владимир стал регулярно приходить к матери на работу. В голодной Москве это было одно из немногих мест, где он мог получить пищу. В результате этих визитов 16-летний юноша был обвинён в том, что является – ни много ни мало – литовским шпионом, и в 1921 году оказался на Лубянке в тюрьме ЧК.

- Он ходил поесть, - поясняет профессор Павилёнене. – И кому-то показалось странно, что какой-то молодой человек ходит. А он просто ходил, он там ничего плохого не сделал. Он учился, он играл в театре... Но, может, брат скажет больше. А, может, его дневники?

Страничка дневника Владимира Федотова (Владаса Федотаса-Сипавичюса)
Страничка дневника Владимира Федотова (Владаса Федотаса-Сипавичюса) / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

Листаем дневник, в котором Владимир делится своими воспоминаниями о чекистском узилище. Документ хранится ныне в архиве литературы и искусства Литвы.

Через несколько дней после ареста юношу вызвали к следователю. Как выяснилось, этот белокурый чекист знал всё о передвижениях сотрудников литовской дипмиссии.

«Затем начал разговор о Литве, заговорил со мной по-литовски, но, увидя, что я слаб в этом направлении, перешёл опять на русский. Спросил небрежно:

- Вы наших арестовываете и расстреливаете на Литве?

Я ответил «Нет».

- Нет, расстреливаете! Вы наших расстреливаете, а мы будем ваших, за 10 наших 100 ваших! Вы знаете, что вам грозит?

- Нет».

Владимиру, к счастью, не пришлось столкнуться с пытками, которые в Лубянской тюрьме применялись к «проштрафившимся» заключённым. Но он знал о них со слов своих сокамерников и исправно фиксировал в дневнике.

«1. Сажали в сырой подвал от 3 до 7 дней, в темноте (англичанка, пробывшая там 7 дней, выезжала на автомобиле в Бутырки еле живая и не совсем нормальная).

2. Сажали в яму в человеческий рост и стреляли над ней.

3. Одиночка (без передач из дому)».

История его освобождения из тюрьмы (после более чем месячной отсидки) демонстрирует находчивость молодого человека. Его последний диалог со следователем:

«Следователь слушал и косо смотрел на меня; потом, что-то смекнув, он от чувства приязни, должно быть, пробормотал: «Да… Так я думаю, что коллегия постановит или освободить вас или… выслать в Литву». В его тоне слышалось какое-то колебание, он, по-видимому, не знал, что будет приятнее и удобнее мне – первое ли, либо второе. Я почувствовал, что здесь надо сделать и сказать. Я выразил на лице ужас и протестующим тоном сказал: «Только, ради Бога, не высылайте на Литву!.. Ведь отец у меня здесь… мать тоже!.. Как же я там буду жить?.. Ведь жизнь там очень дорога?..

- Так вы не хотите ехать в Литву? – переспросил торжествующим тоном следователь. – Хорошо!

- Конечно, пока нет!

- Ага! Не хотите?.. Так вам придётся уехать без родителей…

«Клюнуло, – подумал я. – Глупец, мне ведь только и надо было это».

Изгнанный из России, Владимир в товарном вагоне добрался до литовской границы. Потом доехал до деревни Яушичяй – малой родины его матери.

Молодому человеку надо было как-то устраиваться в Литве. Владимир подался в Тельшяй – главный город Жямайтии, недалеко от Яушичяй.

Саулюс Сипайтис продолжает рассказ:

- Когда он приехал в Тельшяй, там было три гимназии – еврейская, литовская и ещё какая-то. Требовалось много учителей, а он – художник. Ему было 16 лет, и он был преподавателем в этих школах. Но когда в Каунасе создавалась профессиональная труппа, они по всей Литве разыскивали людей, имевших что-нибудь общее с драмстудией. Узнали, что отец был актёром, и его призвали. Он приехал в Каунас – и стал актёром.

В Каунасе, в Государственном театре, талант теперь уже Владаса Федотаса-Сипавичюса раскрылся в полной мере. Он много играл, ставил спектакли как режиссёр, был соавтором первого литовского немого полнометражного фильма «Йонукас и Онуте» и сам сыграл в нём главную роль. Картина была снята в 1931 году. К сожалению, всё, что от неё осталось – это 13 фотографий.

Владас Федотас-Сипавичюс в фильме "Йонукас и Онуте"
Владас Федотас-Сипавичюс в фильме "Йонукас и Онуте" / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

Федотас-Сипавичюс был ещё и одним из родоначальников литовской эстрады. Но и этим не исчерпывались его дарования. Будучи очень пластичным артистом, он в Государственном театре выступал ещё и как танцовщик. Первую профессиональную балетную труппу в Литве создавал Павел Петров – также бывший москвич.

- Приехал Петров из Москвы, и отец пошёл в эту труппу и танцевал в балете, - рассказывает Саулюс Сипайтис. – Да, был балетным артистом первой труппы. Когда были юбилеи, всё время его приглашали. Потом Петров уехал в Париж и был режиссёром в «Мулен-Руже». Они дружили – и отец поехал к нему в гости.

А уж как его любили женщины! Мария Аушрине Павилёнене, хотя и является видной феминисткой, тем не менее констатирует:

- Женщины, с которыми он жил, наверное, были на более низком уровне интеллектуально. Хотя одна женщина сыграла большую роль в его жизни. Это была Моника Миронайте, которую, как провинциалку, он принял в свой экспериментальный театр, который он создал и которым он руководил. Моника Миронайте стала его любовницей, и они поехали в Париж смотреть концерт Жозефины Бейкер. Но после этих интересных похождений мой отец переключил своё внимание на другую женщину – молодую, 17-летнюю, с длинными косами. Это была моя мать, которую он принял в студию драмы в Каунасе, которую он создал тоже и которой он руководил.

Владасу Федотасу-Сипавичюсу было что вспомнить в старости. За свою долгую жизнь он был женат четыре раза.

Мама Аушрине и Саулюса – актриса Ядвига Раманаускайте – была его второй женой. Госпожа Аушрине демонстрирует нам несколько фотографий и комментирует их:

- Ну, это просто это счастливая семья: когда отец на месте, и мама улыбается. Хотя, насколько я помню, не было у них такого счастья. Как она мне рассказывала, он вообще был очень вспыльчивым человеком. Очень! Он всегда выражал свой гнев.

Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене
Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

Потом показывает другую фотографию, на которой запечатлены Владас Федотас-Сипавичюс, его маленькие сын и дочь, а также собака, льнущая к ногам отца.

- Папа очень любил собак и кошек. Я тоже очень люблю кошек. Вот эта собака Вега, когда его вывезли и через 7 лет он возвратился, – его узнала и радостно лаяла.

Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене
Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

О том, как он оказался в ссылке, Владас Федотас-Сиправичюс сам вспоминал впоследствии в документальном фильме Альгирдаса Тарвидаса «Путешествие к звёздам»:

- В 1949 году, как самый страшный преступник, я оказался в главном здании вильнюсского НКВД. Просидел здесь 9 месяцев с профессором Карсавиным. О, как много здесь довелось услышать криков и выстрелов! Меня сослали на 10 лет в Джезказган. За что – неизвестно. Выпустили только после смерти Сталина. В документе, который выдали, было написано: «За неимением преступления дело прекратить». Значит, дело даже не было оформлено! Тяжкими были эти 5 лет. Что мне довелось увидеть – это было такое кино, какого никогда не увидишь. И не забудешь за всю жизнь...

Формальной причиной ареста Владаса Федотаса-Сипавичюса была его принадлежность к обществу Николая Рериха, существовавшему в Литве в довоенные годы. Актёру были близки идеи Рериха о красоте и культуре. Но, как считает Мария Аушрине Павилёнене, принадлежность к Рериховскому обществу была лишь поводом для ареста отца.

Мария Аушрине Павиленене
Мария Аушрине Павиленене / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Как мама объясняла, кто-то донёс на него. Ибо он был таким активным человеком! Когда он приехал из Москвы, начал создавать свои театры, студии, писал, танцевал, был актёром, режиссёром, любил много женщин... Ну, наверное, кому-то он мешал...

По возвращении домой, Владас Федотас-Сипавичюс обнаружил, что путь в профессию – закрыт. Рассказывает его сын Саулюс Сипайтис:

- Он пошёл в театр (который сейчас Музыкальный, оперетта). И там директрисой была женщина, присланная из Москвы (не помню её фамилии). Отец пошёл к ней – и она сразу отвергла его. Работал в самодеятельности разной. Вначале – в «Кауно аудиняй» (фабрика была такая). Там он имел самодеятельность драматическую и сам писал даже всякие пьески. Они и игрались там. Потом радиозавод был...

Снова оказался на сцене Владас Федотас-Сипавичюс только в 80 лет. Но это была небольшая сцена вильнюсского любительского Старгородского театра. Это – для души. А для хлеба насущного требовалось работать и в старости. В документальном фильме Альгирдаса Тарвидаса «Путешествие к звёздам», снятом за год до смерти артиста, запечатлено, как Владас Федотас-Сипавичюс преподаёт рисование в сельской школе. Он считал, что должен сам обеспечить свою последнюю, четвёртую семью.

Владас Федотас-Сипавичюс
Владас Федотас-Сипавичюс / Стоп-кадр из док. фильма А. Тарвидаса "Kiti keliauja žvaigždynais"

Мария Аушрине Павилёнене рассказывает:

- После ссылки он женился в третий раз, и, когда умер его ребёнок (он дожил до 14-ти лет), семья распалась, и он женился ещё в четвёртый раз. И в этой семье родились двое детей. А ему было уже за 70!

Он всё время искал, где устроиться, как продать книги, большую библиотеку (потому что ему были нужны деньги). Росли двое детей, надо было их кормить, и он с большими сумками шёл, носил каждый день пищу своей семье.

Но когда мы говорили с ним, и он рассказывал о своей жизни, он раскрывался, начинал рассказывать о прошлой жизни с матерью в Москве… Он становился как бы другим человеком – и его фантазия раскрывалась. Иногда он говорил: «Уже никто не может меня проверить – правду я говорю или нет». Иногда он фантазировал. Может, просто хотел украсить что-то или загладить какую-то боль...

Владас Федотас-Сипавичюс
Владас Федотас-Сипавичюс / Стоп-кадр из док. фильма А. Тарвидаса "Kiti keliauja žvaigždynais"

«Приукрашивать» – это от слова «красота». Не станем осуждать выдающегося артиста за то, что вольно или невольно в своих воспоминаниях он смещал акценты, сгущал краски. Ведь он всю жизнь служил красоте и гармонии. Фрагмент из документального фильма Альгирдаса Тарвидаса «Путешествие к звёздам»:

- Вся моя жизнь с самого начала (возможно, благодаря матери) была посвящена красоте, поиску красоты. Я искал красоту во всём. Может, из-за этого меня и обвиняли – в том, что я и художник, и университет закончил, и музыкант, и писатель, и так далее. Для меня красота, творчество составляют суть жизни. Я этим всю жизнь жил, и если бы сейчас заново начать жизнь – возможно, вёл бы себя умнее, не совершал бы столько глупостей, сколько юность совершает обычно, – но что поделаешь? Для меня всё – красиво. А то, что красиво – хочется увековечить, понимаете? И самое главное – что мне ничего не нравится.

Владас Федотас-Сипавичюс
Мария Аушрине Павиленене
Владас Федотас-Сипавичюс
Расписка Владимира Сухотина
Саулюс Сипайтис
Саулюс Сипайтис у портрета Дмитрия Федотова и его матери
Владимир Федотов (Владас Федотас-Сипавичюс) в школьном театре
Страничка дневника Владимира Федотова (Владаса Федотаса-Сипавичюса)
Владас Федотас-Сипавичюс
Владас Федотас-Сипавичюс
1 / 14Стоп-кадр из док. фильма А. Тарвидаса "Kiti keliauja žvaigždynais"
Мария Аушрине Павиленене
Мария Аушрине Павиленене
2 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Владас Федотас-Сипавичюс
Владас Федотас-Сипавичюс
3 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Расписка Владимира Сухотина
Расписка Владимира Сухотина
4 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Саулюс Сипайтис
Саулюс Сипайтис
5 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Саулюс Сипайтис у портрета Дмитрия Федотова и его матери
Саулюс Сипайтис у портрета Дмитрия Федотова и его матери
6 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Владимир Федотов (Владас Федотас-Сипавичюс) в школьном театре
Владимир Федотов (Владас Федотас-Сипавичюс) в школьном театре
7 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Страничка дневника Владимира Федотова (Владаса Федотаса-Сипавичюса)
Страничка дневника Владимира Федотова (Владаса Федотаса-Сипавичюса)
8 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Владас Федотас-Сипавичюс в фильме "Йонукас и Онуте"
Владас Федотас-Сипавичюс в фильме "Йонукас и Онуте"
9 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене
Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене
10 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене
Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене
11 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Мария Аушрине Павиленене
Мария Аушрине Павиленене
12 / 14Стоп-кадр из программы "Русская улица"
Владас Федотас-Сипавичюс
Владас Федотас-Сипавичюс
13 / 14Стоп-кадр из док. фильма А. Тарвидаса "Kiti keliauja žvaigždynais"
Владас Федотас-Сипавичюс
Владас Федотас-Сипавичюс
14 / 14Стоп-кадр из док. фильма А. Тарвидаса "Kiti keliauja žvaigždynais"
Владас Федотас-Сипавичюс
Мария Аушрине Павиленене
Владас Федотас-Сипавичюс
Расписка Владимира Сухотина
Саулюс Сипайтис
Саулюс Сипайтис у портрета Дмитрия Федотова и его матери
Владимир Федотов (Владас Федотас-Сипавичюс) в школьном театре
Страничка дневника Владимира Федотова (Владаса Федотаса-Сипавичюса)
Владас Федотас-Сипавичюс в фильме "Йонукас и Онуте"
Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене
Фотография из семейного альбома Марии Аушрине Павиленене
Мария Аушрине Павиленене
Владас Федотас-Сипавичюс
Владас Федотас-Сипавичюс
# Литва# Культура# СССР# Россия# репрессии# театр

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