Новости

2020.11.06 14:05

Евробарометр: литовцы оптимистично оценивают экономику страны

BNS, LRT.lt2020.11.06 14:05

Литва была одной из немногих стран Евросоюза, жители которой в течение года были наиболее оптимистично настроенными в вопросе экономики своей страны, свидетельствуют последние данные Евробарометра.  

56% опрошенных жителей Литвы утверждали, что положительно оценивают экономическую ситуацию, в среднем в ЕС таких заметно меньше – 34%.

Кроме того, Литва и Греция были единственными странами, в которых число положительных оценок экономики страны, по сравнению с прошлыми прогнозами, выросло. В Литве этот показатель вырос на десять процентных пунктов, а в Греции – на девять.

Лучше, чем в Литве экономику своей страны оценили жители шести стран, среди них и жители Эстонии.

Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас считает, что кризис, вызванный пандемией COVID-19 во всем мире, может стать исторической возможностью для Литвы в модернизации экономики. По словам Василяускаса, несмотря на высокую оценку бизнес-среды в стране в мировом рейтинге, одной из главных проблем в конкуренции с другими странами остается низкая производительность труда. По его словам, необходимо также привлекать дополнительные инвестиции.

Кроме того, 37% литовцев считают, что важнее всего выделять финансы для создания лекарства или вакцины от COVID-19 – столько же, как и в среднем в ЕС.

В ответ просьбу оценить усилия ЕС в борьбе с пандемией коронавируса, 59% респондентов ответили, что были удовлетворены ею, по этому показателю Литва была пятой в Евросоюзе. Средний показатель по блоку – 45%.

Опрос Евробарометра проведен летом этого года, с 9 июня по 26 августа. В Литве были опрошены 1005 респондентов.

1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
# Литва

Популярно

Restoranas

Новости

2020.11.05 15:41

Литовский бизнес после объявления карантина: мы в реанимации

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.11.06 13:04

Новый антирекорд в Литве - 1656 новых случаев заражения COVID-19 новые случаи по всей Литве - в больницах, домах престарелых и тюрьмах

Saulius Čaplinskas

Новости

2020.11.05 18:05

Глава Центра инфекционных заболеваний Чаплинскас освобожден от своих обязанностей

Новости

2020.11.06 10:10

В Дании установили, что коронавирус передается от норки человеку - реакция Литвы

Astravo atominė elektrinė

Новости

2020.11.05 16:57

БелАЭС под боком у Литвы: главное об атомной электростанции под Островцом

Новости

2020.11.06 08:46

В армии Литвы - 200 случаев коронавируса

Vytautas Kasiulevičius

Новости

2020.11.05 16:04

Профессор Касюлявичюс: с карантином опоздали

Evelina Dobrovolska

Новости

2020.11.06 12:05

Эвелина Добровольска: в последние годы слова «поляк Литвы» часто звучат как ругательство

Aurelijus Veryga

Новости

2020.11.05 18:27

Верига: будет интересно наконец-то попробовать хлеб парламентария

seimas

Новости

2020.11.05 16:50

Литовские партии получили 2,7 млн евро госдотаций