Евробарометр: литовцы оптимистично оценивают экономику страны

Литва была одной из немногих стран Евросоюза, жители которой в течение года были наиболее оптимистично настроенными в вопросе экономики своей страны, свидетельствуют последние данные Евробарометра.

56% опрошенных жителей Литвы утверждали, что положительно оценивают экономическую ситуацию, в среднем в ЕС таких заметно меньше – 34%.

Кроме того, Литва и Греция были единственными странами, в которых число положительных оценок экономики страны, по сравнению с прошлыми прогнозами, выросло. В Литве этот показатель вырос на десять процентных пунктов, а в Греции – на девять.

Лучше, чем в Литве экономику своей страны оценили жители шести стран, среди них и жители Эстонии.



Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас считает, что кризис, вызванный пандемией COVID-19 во всем мире, может стать исторической возможностью для Литвы в модернизации экономики. По словам Василяускаса, несмотря на высокую оценку бизнес-среды в стране в мировом рейтинге, одной из главных проблем в конкуренции с другими странами остается низкая производительность труда. По его словам, необходимо также привлекать дополнительные инвестиции.



Кроме того, 37% литовцев считают, что важнее всего выделять финансы для создания лекарства или вакцины от COVID-19 – столько же, как и в среднем в ЕС.

В ответ просьбу оценить усилия ЕС в борьбе с пандемией коронавируса, 59% респондентов ответили, что были удовлетворены ею, по этому показателю Литва была пятой в Евросоюзе. Средний показатель по блоку – 45%.

Опрос Евробарометра проведен летом этого года, с 9 июня по 26 августа. В Литве были опрошены 1005 респондентов.