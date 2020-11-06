Новости

2020.11.06 10:10

В Дании установили, что коронавирус передается от норки человеку - реакция Литвы

BNS, LRT.lt2020.11.06 10:10

После того, как Дания по причине мутации коронавируса у норок начала уничтожать всех разводимых в этой стране этих животных, ситуация в Литве взята под наблюдение. 

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в среду этот вопрос обсуждался в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС) и в Ассоциации звероферм.

"пока на литовских фермах не отмечаются возможные случаи COVID-19, служба призвала зверофермы обеспечить, чтобы при проявлении каких-либо симптомов у работников, они были бы изолированы от контакта с меховыми зверьками", – сказала в четверг советник Министерства сельского хозяйства по связям с общественностью Юргита Вайчюне.

Владельцы звероферм обязаны информировать о возможных симптомах у зверьков или о возможном заражении работника фермы коронавирусом. С министерством также обсуждаются возможные компенсации, на случай необходимости уничтожения животных.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Литве в данный момент у 71 владельца более 1,9 млн норок.

В среду крупнейший в мире производитель норковых шкурок - Дания сообщила, что уничтожит всех норок в хозяйствах страны (15-17 млн зверьков).

О соответствующем решении датского правительства сообщила премьер-министр Метте Фредериксен, по словам которой вирус мутировал среди норок и передался человеку.

Дания - крупнейший в мире производитель шкурок норки. По данным датских властей, случаи коронавируса выявлены более на 200 фермах.

Ученые опасаются, что создаваемая сейчас вакцина может быть неэффективна против мутировавшего вируса, либо эффективна лишь отчасти.

1 / 1AP nuotr.
# Литва

Популярно

Restoranas

Новости

2020.11.05 15:41

Литовский бизнес после объявления карантина: мы в реанимации

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.11.05 13:21

Снова скачок: за сутки в Литве - 999 случаев коронавируса Новые случаи - в больницах, поликлиниках, Achema Group

Saulius Čaplinskas

Новости

2020.11.05 18:05

Глава Центра инфекционных заболеваний Чаплинскас освобожден от своих обязанностей

Astravo atominė elektrinė

Новости

2020.11.05 16:57

БелАЭС под боком у Литвы: главное об атомной электростанции под Островцом

Новости

2020.11.05 12:36

Сквернялис: через три недели можно будет говорить о смягчении ограничений

Vytautas Kasiulevičius

Новости

2020.11.05 16:04

Профессор Касюлявичюс: с карантином опоздали

Новости

2020.11.06 08:46

В армии Литвы - 200 случаев коронавируса

Donaldas Trumpas ir Joe Bidenas

Новости

2020.11.05 11:08

Лучше Байден или лучше Трамп? Россия расколота

Aurelijus Veryga

Новости

2020.11.05 18:27

Верига: будет интересно наконец-то попробовать хлеб парламентария

seimas

Новости

2020.11.05 16:50

Литовские партии получили 2,7 млн евро госдотаций