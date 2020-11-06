В Дании установили, что коронавирус передается от норки человеку - реакция Литвы

После того, как Дания по причине мутации коронавируса у норок начала уничтожать всех разводимых в этой стране этих животных, ситуация в Литве взята под наблюдение.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в среду этот вопрос обсуждался в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС) и в Ассоциации звероферм.

"пока на литовских фермах не отмечаются возможные случаи COVID-19, служба призвала зверофермы обеспечить, чтобы при проявлении каких-либо симптомов у работников, они были бы изолированы от контакта с меховыми зверьками", – сказала в четверг советник Министерства сельского хозяйства по связям с общественностью Юргита Вайчюне.

Владельцы звероферм обязаны информировать о возможных симптомах у зверьков или о возможном заражении работника фермы коронавирусом. С министерством также обсуждаются возможные компенсации, на случай необходимости уничтожения животных.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Литве в данный момент у 71 владельца более 1,9 млн норок.

В среду крупнейший в мире производитель норковых шкурок - Дания сообщила, что уничтожит всех норок в хозяйствах страны (15-17 млн зверьков).



О соответствующем решении датского правительства сообщила премьер-министр Метте Фредериксен, по словам которой вирус мутировал среди норок и передался человеку.



Дания - крупнейший в мире производитель шкурок норки. По данным датских властей, случаи коронавируса выявлены более на 200 фермах.

Ученые опасаются, что создаваемая сейчас вакцина может быть неэффективна против мутировавшего вируса, либо эффективна лишь отчасти.