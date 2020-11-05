БелАЭС под боком у Литвы: главное об атомной электростанции под Островцом

Первый энергоблок первой атомной электростанции в Беларуси (БелАЭС) 3 ноября был подключен к объединенной энергосистеме страны. Ожидается, что в феврале 2021 года его введут в промышленную эксплуатацию. Между тем дискуссии вокруг АЭС под Островцом не утихают.

С самого начала ее строительство сопровождалось громкими протестами со стороны соседней Литвы. БелАЭС, расположенную всего в 50 км Вильнюса, литовцы даже законодательно признали угрозой для национальной безопасности страны. В ответ белорусские власти ссылались на мнение МАГАТЭ, эксперты которой по их приглашению изучали ядерную энергетическую инфраструктуру Беларуси и не нашли технических претензий к БелАЭС.

Зачем Беларуси своя АЭС, вопрос со сбытом электроэнергии с которой до сих пор не решен, и чем вызвано беспокойство Литвы - у DW.



БелАЭС должна снизить углеводородную зависимость



О строительстве первой атомной электростанции в Беларуси задумались в 2011 году, непосредственное возведение начали в 2013-м. Необходимость ее появления белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России.

Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

"Ввод Белорусской атомной электростанции позволит заместить до 5 млрд кубометров природного газа и, соответственно, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95 до 60%", - отмечал в январе 2019 года глава Минэнергетики Виктор Каранкевич. Кроме того, по словам замминистра энергетики Михаила Михадюка, с помощью БелАЭС страна сократит выбросы парниковых газов в атмосферу на 7-10 млн тонн ежегодно.

БелАЭС строится за российский кредит



БелАЭС стала крупнейшим экономическим проектом России и Беларуси - она возводится за счет российского госкредита, а основным партнером в проекте по строительству АЭС выступает российская компания "Атомстройэкспорт". Выбор места строительства, вблизи города Островец в Гродненской области на границе с Литвой, по оценкам многих аналитиков, также обусловлен российскими интересами: для России БелАЭС якобы должна заменить два замороженных проекта - Балтийской АЭС в Калининградской области и Игналинской АЭС в Литве (остановлена в 2009 году), в перезапуске которой Россия планировала принять участие.

Точная стоимость строительства БелАЭС неизвестна и является коммерческой тайной. В апреле 2019 года Александр Лукашенко говорил, что проект потребует не менее 7 млрд долларов. Правда, кроме возведения самой станции нужно также учитывать затраты на инфраструктуру, которые в 2011 году Лукашенко оценивал в 3 млрд долларов. Еще около 700 млн долларов, по данным Минэнерго, необходимы для интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Кроме того, экологи обращают внимание на огромные затраты по демонтажу и утилизации атомной станции, чем рано или поздно придется заниматься.

Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

Согласно соглашению о сотрудничестве в строительстве АЭС, заключенному в 2011 году Минском и Москвой, Россия выделила Беларуси 10 млрд долларов кредита под проект. Еще 10% от стоимости строительства Беларусь должна изыскать из собственных средств. Первоначально выплачивать кредит Минск должен был начать через 6 месяцев с даты ввода АЭС в эксплуатацию (но не позднее 1 апреля 2021 года) и производить выплаты равными долями каждые полгода до 2035 года. Однако недавно стороны договорились перенести начало выплат на 1 апреля 2023 года.

Литва сильно беспокоится из-за соседства с БелАЭС



Так как БелАЭС находится в 50 километрах от Вильнюса, ее строительство с самого начала вызвало острую критику со стороны властей Литвы. В Вильнюсе считают, что при возведении станции были допущены нарушения международных стандартов в сфере ядерной энергетики, а процедура выбора площадки для проекта была непрозрачной.

В июне 2017 года литовский Сейм принят закон, согласно которому АЭС под Островцом признана угрозой для нацбезопасности, окружающей среды и здоровья населения страны. Вильнюс добивается от Евросоюза введения санкций против Минска и Москвы, в Литве неоднократно проходили акции протеста против БелАЭС.



Deutsche Welle