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2020.11.05 12:36

Сквернялис: через три недели можно будет говорить о смягчении ограничений

BNS, LRT.lt2020.11.05 12:36

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выразил надежду на то, что за три недели карантина удастся стабилизировать положение с коронавирусом, а тогда – постепенно смягчить или снять часть ограничений. 

"Все мы три недели должны терпеливо ждать, но я не сомневаюсь, что результат будет", – сказал глава правительства журналистам в сейме.

"Мы точно должны стабилизировать этот экспонентный рост, стабилизировать ситуацию в учреждениях здравоохранения", – добавил он.

По словам премьер-министра, через три недели, если будет результат, можно будет подумать от смягчении или отмене ограничений.

"Если мы добьёмся этого результата за три недели, сможем постепенно снять или снизить ограничения", – сказал С. Сквернялис.

В противном случае, по словам премьера, будут ждать еще более строгие ограничения.

"Если результата не будет, единственный путь – придется еще больше закручивать гайки, но это, возможно, самый сложный и не очень правильный путь", – сказал глава правительства.

Введенный правительством карантин вступает в силу в субботу и будет действовать до полуночи 29 ноября.

1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
# Литва

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