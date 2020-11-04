Русский театр Литвы скорбит в связи со смертью Фаустаса Латенаса

Русский драматический театр Литвы скорбит в связи со смертью известного литовского композитора Фаустаса Латенаса.

"Театральный мир лишился Творца, одаренного Богом, – сегодня ночью умер композитор Фаустас Латенас", - говорится в заявлении театра.



Здесь отмечают, что музыка композитора звучит во многих последних спектаклях Русского драматического театра Литвы: в «Утопии», «Кролике Эдварде», «Мадам Рубинштейн», «Пигмалионе»



"Таинственная, наполненная духовной силой, пронизывающая душу Музыка Фаустаса Латенаса навсегда останется в сердцах зрителей и в нашей памяти. Искренние соболезнования всем, кто творил вместе с ним, любил его и был достоин счастья и чести знать этого замечательного человека!", - говорится в сообщении театра.



Сегодня стало известно, что Фаустас Латенас умер в Вильнюсе в возрасте 64 лет.