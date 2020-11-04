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2020.11.04 21:37

Русский театр Литвы скорбит в связи со смертью Фаустаса Латенаса

LRT.lt2020.11.04 21:37
Rimas Tuminas, Faustas Latėnas, Adomas Jacovskis
Rimas Tuminas, Faustas Latėnas, Adomas Jacovskis / VMT archyvo nuotr.

Русский драматический театр Литвы скорбит в связи со смертью известного литовского композитора Фаустаса Латенаса.

"Театральный мир лишился Творца, одаренного Богом, – сегодня ночью умер композитор Фаустас Латенас", - говорится в заявлении театра.

Здесь отмечают, что музыка композитора звучит во многих последних спектаклях Русского драматического театра Литвы: в «Утопии», «Кролике Эдварде», «Мадам Рубинштейн», «Пигмалионе»

"Таинственная, наполненная духовной силой, пронизывающая душу Музыка Фаустаса Латенаса навсегда останется в сердцах зрителей и в нашей памяти. Искренние соболезнования всем, кто творил вместе с ним, любил его и был достоин счастья и чести знать этого замечательного человека!", - говорится в сообщении театра.

Сегодня стало известно, что Фаустас Латенас умер в Вильнюсе в возрасте 64 лет.

Rimas Tuminas, Faustas Latėnas, Adomas Jacovskis
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
Kompozitorius Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
Rimas Tuminas, Faustas Latėnas, Adomas Jacovskis
Rimas Tuminas, Faustas Latėnas, Adomas Jacovskis
1 / 8VMT archyvo nuotr.
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
2 / 8L. Vansevičienės nuotr.
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
3 / 8VMT archyvo nuotr.
Kompozitorius Faustas Latėnas
Kompozitorius Faustas Latėnas
4 / 8G. Janavičiaus nuotr.
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
5 / 8VMT archyvo nuotr.
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
6 / 8L. Vansevičienės nuotr.
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
7 / 8L. Vansevičienės nuotr.
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
8 / 8L. Vansevičienės nuotr.
Rimas Tuminas, Faustas Latėnas, Adomas Jacovskis
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
Kompozitorius Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
Faustas Latėnas
# Литва

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