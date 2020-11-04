Женская доля: кто главный в немецком бизнесе

Восточная Европа лидирует, Германия - почти в хвосте. Так можно охарактеризовать ситуацию с женщинами среди топ-менеджеров крупных компаний. Что мешает немкам?

В крупных немецких компаниях среди членов наблюдательных советов женщины-менеджеры - все еще редкое явление. Но на ступень ниже в управленческой иерархии ситуация лучше, а значит недостатка в потенциальных претендентках на самые высокие позиции нет. К такому выводу пришла консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG), проанализировав ситуацию в 100 крупнейших немецких компаниях со статусом публичных, то есть акции которых обращаются на фондовом рынке.

Среди руководителей среднего звена каждый пятый начальник - женщина, а на нижней ступени в пирамиде управления даже чуть больше - 23 процента. Это в два раза больше, чем в высшем руководстве: на самой верхней ступеньке лишь каждый десятый менеджер - женщина. На жаргоне бизнес-консультантов средний и нижний уровни менеджемнта называют "трубопроводом талантов" (aнгл. Pipeline). "В этом "трубопроводе" достаточно женщин, которые могли бы занять топ-позиции", - отмечает Николь Фогт (Nicole Voigt), директор-распорядитель BCG.

В Германии еще несколько лет назад поставили цель сделать топ-менеджмент более "женственным". Но пока, по данным бизнес-аналитиков, сдвиги происходят очень медленно. За последние три года среди высших руководителей концернов женщин стало лишь на три процентных пункта больше. При такой скорости число мужчин и женщин среди топ-менеджеров станет равным лишь к 2050 году, отмечается в исследовании BCG.

Женщины - топ-менеджеры: ситуация в Европе



Аналитики также составили своего рода рейтинг европейских стран по количеству женщин на высших руководящих должностях в 50 самых крупных компаниях. Явный лидер среди 27 государств Евросоюза - Восточная Европа. В Румынии и Эстонии бизнес-леди составляют 32 процента сотрудников высшего звена. В Литве и Болгарии - 30 процентов, В Латвии - 29 процентов. А вот Германия - почти в хвосте: она разделяет с Хорватией 24-е место. Перед ними - Чехия, после - Австрия и Люксембург.

В некоторых немецких компаниях в топ-менеджменте даже наблюдается сокращение. Если взять 30 ведущих компаний из биржевого индекса DAX, то по сравнению с прошлым годом на самом верху пирамиды управления стало на шесть женщин меньше. Другое исследование, проведенное в начале октября немецко-шведским фондом AllBright, показало, что с наступлением пандемии доля женщин на топ-позициях фирм в Германии снизилась. Яркий пример - компания SAP, производитель программного обеспечения для управления предприятиями. В 2019 году ее впервые возглавила американка Дженнифер Морган вместе с немцем Кристианом Кляйном (Christian Klein).

Морган вошла в историю как первая женщина во главе концерна из индекса DAX. Но спустя полгода ее договор был расторгнут. С ссылкой на пандемию было решено, что ответственность за действия руководства концерна должна быть "сильной и однозначной", и эту ответственность сосредоточили в персоне Кляйна.

При этом силу руководящих команд эксперты видят как раз в многообразии их состава. "Компании, среди корпоративных ценностей которых - многообразие, более успешны и инновативны", - отмечает Николь Фогт из BCG. По ее данным, операционная прибыль таких фирм выше на девять процентных пунктов.

Больше женщин - выше успех?



Зависит ли экономический успех напрямую от числа женщин среди управляющих бизнесом? "Эмпирических доказательств этому пока нет - ни в ту, ни в другую сторону. Зачастую преждевременные выводы делают на оcнове статистической взаимосвязи", - говорит Катарина Вролих (Katarina Wrohlich) в интервью газете FAZ. В Немецком институте экономических исследований она руководит направлением "Гендерная экономика". В случае данных о ситуации в топ-менеджменте в различных европейских странах также широкое пространство для интерпретации. Румыния и Болгария по числу женщин входят в топ-5, но экономику этих стран нельзя назвать преуспевающей. И наоборот: у Люксембурга - одного из самых богатых государств мира - в рейтинге BCG, составленном на основе данных Европейского института гендерного равноправия (EIGE), самый негативный результат.

И все же показатели по Германии не позволяют обольщаться. Ситуация с женщинами-руководителями в немецких компаниях хуже, чем у фирм в Скандинавии, Нидерландах или во Франции. Например, в мюнхенской Sixt, оказывающей услуги проката автомобиля, топ-управленцы - только мужчины, и официальной цели сделать состав наблюдательного совета смешанным пока нет.



При этом немало женщин, у которых есть амбиции и руководительские способности, признает в интервью DW один из менеджеров семейного предприятия Александер Сикст (Alexander Sixt): "Однако общие условия для женщин зачастую непривлекательны, а иногда и вовсе не позволяют совмещать семью и карьеру". Авторы исследования Boston Consulting Group призывают политиков способствовать улучшению условий для женщин. Среди конкретных предложений - прозрачность информации о доле женщин в руководстве на различных уровнях менеджмента, налоговые послабления при модели занятости "джоб-шеринг", право на хоумофис и законодательно закрепленная женская квота.