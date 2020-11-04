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2020.11.04 21:18

Литва вручила ноту Беларуси в связи с началом работы БелАЭС

BNS, LRT.lt2020.11.04 21:18
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė / AP nuotr.

В связи с началом работы Белорусской АЭС в Островце Литва осудила действия Беларуси, которые создают экологические угрозы не только Беларуси и Литве, но и всей Европе.

Об этом говориться в ноте протеста Министерства иностранных дел Литвы, направленной в среду Минску,.

Как говорится в сообщении МИД, Вильнюс призывал Беларусь остановить дальнейшую деятельность атомной станции до тех пор, пока не будут реализованы высочайшие стандарты безопасности и требования охраны окружающей среды.

В ноте также говорится, что БелАЭС нарушает международные конвенции Эспоо и Орхуса, что остались не реализованными рекомендации стресс-тестов Евросоюза.

Во вторник литовская компания Litgrid зафиксировала начало производства на БелАЭС, Литва сразу же остановила торговлю электроэнергией с Беларусью. Однако физически электроэнергия и далее будет поступать на рынок Балтийских стран.

Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
1 / 1AP nuotr.
Astravo atominė elektrinė
# Литва

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