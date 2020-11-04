COVID-19 в Литве: в сентябре - 2000 новых случаев, в октябре - 11 000

В октябре коронавирус в Литве был выявлен почти у 11 000 человек, заявила старший специалист oтдела инфекционных заболеваний Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.

"В октябре было зарегистрировано почти 11 000 случаев инфекции. Если сравнить с сентябрем, когда было зарегистрировано не более 2 000 случаев этого заболевания. Если посмотреть на прежний период – летний – или на первую волну, то такого рекордного числа случаев не регистрировалось", – заявила представитель НЦОЗ.

По словам Д. Размувене, 2% всех случаев являются завозными, 70% человек заразились через контакт с известным заболевшим, а обстоятельства заражения 28% человек не ясны. По данным НЦОЗ, большинство болеющих – около 90% – это люди до 65 лет.

"В октябре количество заболевших детей в возрасте до 10 лет составило 137. Это составляет почти полпроцента", – сказала Д. Размувене.

По утверждению специалиста НЦОЗ, в октябре были зафиксированы 69 смертей от коронавируса. В сентябре количество скончавшихся составляло 18.