В Польше отложили введение запрета на аборты после протестов

В Польше правительство откладывает исполнение решения Конституционного суда о запрете абортов по медицинским показаниям на фоне массовых протестов. Об этом, как передает Guardian, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей эмоции ситуации", — сказал он.

В конце октября Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. Этим положением объясняли 98 процентов всех легальных абортов в стране.

Это решение спровоцировало массовые протесты по всей стране.

В одной только Варшаве на улицы 30 октября вышли около 150 тысяч человек. Активисты по всей стране перекрывали дороги, срывали церковные службы. Три десятка человек ворвались в костёл в Познани, скандируя во время мессы "Мы устали" и "Оставьте нас в покое". В Катовице полиция применила слезоточивый газ для разгона многотысячной акции. В Кракове люди собрались у епархиальной курии с плакатами "Те, кто живут в Польше, в цирке не смеются".

Ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, 98 процентов из которых – по причине внутриутробных патологий плода.



Группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди польских женщин, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80–120 тысяч.



Радио "Свобода"