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2020.11.04 09:40

В Польше отложили введение запрета на аборты после протестов

Радио «Cвобода»2020.11.04 09:40
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą / AP nuotr.

В Польше правительство откладывает исполнение решения Конституционного суда о запрете абортов по медицинским показаниям на фоне массовых протестов. Об этом, как передает Guardian, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу и поиску новой позиции в этой сложной и вызывающей эмоции ситуации", — сказал он.

В конце октября Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. Этим положением объясняли 98 процентов всех легальных абортов в стране.

Это решение спровоцировало массовые протесты по всей стране.

В одной только Варшаве на улицы 30 октября вышли около 150 тысяч человек. Активисты по всей стране перекрывали дороги, срывали церковные службы. Три десятка человек ворвались в костёл в Познани, скандируя во время мессы "Мы устали" и "Оставьте нас в покое". В Катовице полиция применила слезоточивый газ для разгона многотысячной акции. В Кракове люди собрались у епархиальной курии с плакатами "Те, кто живут в Польше, в цирке не смеются".

Ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, 98 процентов из которых – по причине внутриутробных патологий плода.

Группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди польских женщин, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80–120 тысяч.

Радио "Свобода"

Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Mažoji studija. Popiežius ir pasaulis. Protestuose skęstanti Lenkija
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
1 / 7AP nuotr.
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
2 / 7AP nuotr.
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
3 / 7AP nuotr.
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
4 / 7AP nuotr.
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
5 / 7AP nuotr.
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
6 / 7AP nuotr.
Mažoji studija. Popiežius ir pasaulis. Protestuose skęstanti Lenkija
Mažoji studija. Popiežius ir pasaulis. Protestuose skęstanti Lenkija
7 / 7AP nuotr.
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Pirmadienio protestai Lenkijoje prieš abortų draudimą
Mažoji studija. Popiežius ir pasaulis. Protestuose skęstanti Lenkija
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