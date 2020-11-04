Ученые ФРГ: смертность от COVID-19 в ноябре резко вырастет

Бессимптомные носители вируса становятся все более серьезной опасностью для пожилых людей и других групп риска, показали математические модели Института имени Макса Планка.

Вторая волна коронавируса оказалась более мощной, чем первая, свидетельствуют статистические данные из большинства стран Европы, в том числе из Германии и России. В то же время число смертей от COVID-19 оставалось в сентябре-октябре по сравнению с весной относительно низким. Однако уже в первой половине ноября ситуация со смертностью начнет резко ухудшаться, предупредили немецкие ученые.

Среди 80-летних от коронавируса умирают в ФРГ 10 процентов



Их прогноз, опирающийся на математические модели, касается ФРГ, но с большой долей вероятности распространяется и на другие страны со схожим ростом числа инфицированных. Проанализировав статистику, авторский коллектив из Института динамики и самоорганизации имени Макса Планка в Гёттингене (Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation) обнаружил, что летом и вплоть до конца сентября вирусом SARS-CoV-2 заражались в основном люди моложе 60 лет.

Исходя из того, что между заражением и смертью проходят в среднем 14 дней, ученые из Гёттингена пришли к выводу, что рекорды по числу инфицированных, зарегистрированные в конце октября (18-19 тысяч в день), к середине ноября обернутся резким ростом смертельных исходов.

Утрата контроля над эпидемиологической обстановкой



Если с 21 по 28 октября в ФРГ было зафиксировано 335 смертей, связанных с коронавирусом, то в начале ноября эта цифра может вырасти до 500-800 случаев в неделю, заявила, опираясь на разработанную математическую модель, руководительница исследования, эксперт по искусственным нейронным сетям Виола Приземан (Viola Priesemann).

Такой прогноз, похоже, уже сбывается. Во всяком случае, 3 ноября Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI) сообщил, что за одни лишь минувшие сутки число смертей пациентов с коронавирусом составило в Германии 131 человек. В результате общее количество жертв пандемии достигло в ФРГ 10 661 человек при 560 379 инфицированных с начала года.

Виола Приземан убеждена, что люди старше 60 лет стали чаще заражаться потому, что с начала осени из-за общего увеличения числа инфицированных многие местные ведомства здравоохранения из-за перегрузки оказались уже не в состоянии отслеживать контакты зараженных и прерывать инфекционные цепи, предупреждая потенциальных носителей вируса и отправляя их на карантин. Это ведет к тому, что становится все больше бессимптомных носителей вируса, которые невольно становятся угрозой для пожилых людей и представителей других групп риска.

Главная цель локдауна - вновь иметь возможность отслеживать инфекционные цепи

"Чтобы вернуть контроль над эпидемиологической обстановкой, число заражений необходимо незамедлительно снизить. В противном случае борьба с распространением инфекции и защита групп риска неминуемо потребуют намного более жестких ограничительных мер - самое позднее в тот момент, когда будут исчерпаны мощности больниц", - приходят к выводу авторы исследования.

Тем самым ученые из Гёттингена фактически выражают поддержку так называемому мягкому локдауну, введенному в Германии со 2 ноября сроком на один месяц. Выступая в популярном ток-шоу на первом канале немецкого телевидения ARD, Виола Приземан, по образованию физик, отметила, что не берется судить, в какой мере темпы распространения вируса удастся замедлить именно благодаря закрытию ресторанов или насколько эффективным окажется отказ от культурных мероприятий.

Но она приветствует любые меры, способствующие достижению главной цели: снижению во что бы то ни стало числа ежедневных заражений до такого уровня, когда органы здравоохранения вновь смогут отслеживать и прерывать инфекционные цепи. В течение всего лета вплоть до середины сентября Германия с этой задачей вполне успешно справлялась, напомнила Виола Приземан. В этот период и смертность от COVID-19 была особенно низкой.



Deutsche Welle