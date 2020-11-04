Умер известный литовский композитор Фаустас Латенас

Известный литовский композитор Фаустас Латенас умер в Вильнюсе в возрасте 64 лет. Это сообщение разместила в Facebook его дочь Элжбета.

Ранее дочь композитора Э. Латенайте сообщила, что она и еще 7 членов семьи заболели COVID-19. Однако пока не сообщается, привело ли это к смерти Ф. Латенаса.

Эту печальную новость агентству ТАСС в среду подтвердил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Печальное известие пришло из Вильнюса. На 65-м году жизни скончался известный литовский композитор Фаустас Латенас", - сказал Крок. По его словам, Латенас почувствовал себя плохо дома, машина скорой помощи доставила его в больницу, где он и умер. О причинах смерти он не сообщил.

Крок отметил, что Театр Вахтангова потрясен этой смертью.

Rimas Tuminas, Faustas Latėnas, Vytautas Narbutas / VMT archyvo nuotr.

"Латенас был огромной частью нашего театра, с которым он долгое время сотрудничал. Им написана музыка к таким спектаклям в постановке Римаса Туминаса, как "Дядя Ваня", "Евгений Онегин", "Царь Эдип". Мы скорбим", - заявил Крок.



Ф.Латенас родился 16 мая 1956 года в г. Дусетос. Окончил Литовскую государственную консерваторию по классу композиции (курс профессора Эдуардаса Бальсиса) в 1980 году.

В 1979-1989 годах работал музыкальным руководителем Кукольного театра Леле (Вильнюс), с 1989 по 1991 г. был его директором. Среди работ этого периода: «Дюймовочка», «Чёрная курица», «Сирота Элените и ее братик Ионукас», «Пчёлка Майя», «Золушка», «Красная шапочка», «Три драгоценности», «Белая сказка», «Доктор Долитли», «Эгле – королева ужей».

С 1991 по 1995 годы – музыкальный руководитель Вильнюсского Малого театра, в 1995-1996 – его художественный руководитель, в 2000-2005 – занимал обе должности одновременно. В 1996-1997 годах – руководил Национальным драматическим театром Литвы, в 1999-2000 – его Генеральный директор.

В 1996 и с 2005 по 2006 годы – занимал пост заместителя Министра культуры Литвы. В 1997-1999 гг. – Государственный советник правительства Литвы по вопросам культуры. С 2006 года занял пост Советника Премьер-министра Литвы. В 2012-2013 – атташе по культуре Посольства Литвы в Москве.

Фаустас Латенас являеся создателем произведений для оркестра и сольных инструментов, камерной музыки, вокальных и хоровых произведений. Написал музыку ко многим художественным, документальным и телевизионным фильмам. В музыкальном оформлении Латенаса вышло более 300 спектаклей.

Вместе с Римасом Туминасом работал над спектаклями: «Вишневый сад» А. Чехова, «Галилей» Б. Брехта, «Улыбнись нам, Господи» Г. Кановича, «Маскарад» М. Лермонтова, «Ревизор» Н. Гоголя, «В ожидании Годо» С. Беккета, «Мадагаскар» М. Ивашкявичюса, «Три сестры» А. Чехова (Малый театр Вильнюса); «Тихая ночь» Г. Мюллера и многими другими.