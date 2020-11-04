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2020.11.04 07:53

В США идёт подсчёт голосов на выборах президента

Радио «Cвобода»2020.11.04 07:53
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai / AP nuotr.

В Соединённых Штатах идёт подсчёт голосов на выборах президента. Голосование прошло 3 ноября, однако около 100 миллионов избирателей - большинство - проголосовало досрочно.

За победу борются нынешний президент, республиканец Дональд Трамп (в паре с Майклом Пенсом) и бывший вице-президент, демократ Джо Байден (в паре с Камалой Харрис).

Агентство Associated Press к 8.30 по московскому времени прогнозирует победу Байдена в 18 штатах, включая Калифорнию и Нью-Йорк, и округе Колумбия (223 голосов выборщиков), а победу Трампа в 22, включая Техас и Огайо, а также Флориду (210 голосов).

Из штатов, где идёт упорная борьба, и победитель пока не определён, к 8.30 по московскому времени Трамп лидирует в Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Висконсине и Пенсильвании, Байден впереди в Аризоне и Мэне. Подсчет, однако, не окончен, и соотношение сил может измениться.

Для победы необходимы 270 голосов выборщиков.

Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции:

Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.

По прогнозам, процент явки на выборах может быть самой высокой за последние 100 лет.

В рамках этих выборов американские избиратели также определяют, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов. По предварительным данным подсчёта голосов, республиканцы могут сохранить большинство в Сенате, а демократы - в Палате представителей.

Радио "Свобода"

JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
1 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
2 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
3 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
4 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
5 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
6 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
7 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
8 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
9 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
10 / 16VidaPress nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
11 / 16VidaPress nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
12 / 16VidaPress nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
13 / 16VidaPress nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
14 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
15 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
16 / 16AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
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