В США идёт подсчёт голосов на выборах президента

В Соединённых Штатах идёт подсчёт голосов на выборах президента. Голосование прошло 3 ноября, однако около 100 миллионов избирателей - большинство - проголосовало досрочно.

За победу борются нынешний президент, республиканец Дональд Трамп (в паре с Майклом Пенсом) и бывший вице-президент, демократ Джо Байден (в паре с Камалой Харрис).

Агентство Associated Press к 8.30 по московскому времени прогнозирует победу Байдена в 18 штатах, включая Калифорнию и Нью-Йорк, и округе Колумбия (223 голосов выборщиков), а победу Трампа в 22, включая Техас и Огайо, а также Флориду (210 голосов).

Из штатов, где идёт упорная борьба, и победитель пока не определён, к 8.30 по московскому времени Трамп лидирует в Джорджии, Мичигане, Северной Каролине, Висконсине и Пенсильвании, Байден впереди в Аризоне и Мэне. Подсчет, однако, не окончен, и соотношение сил может измениться.

Для победы необходимы 270 голосов выборщиков.

Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции:

Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.

По прогнозам, процент явки на выборах может быть самой высокой за последние 100 лет.

В рамках этих выборов американские избиратели также определяют, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов. По предварительным данным подсчёта голосов, республиканцы могут сохранить большинство в Сенате, а демократы - в Палате представителей.



Радио "Свобода"