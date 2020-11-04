Учитель литовского языка: экзамен для русских и литовцев не должен быть единым

Дети нелитовского проихождения мало, а иногда совсем не общаются на литовском, за исключением уроков литовского языка. Ирена Балтакене, председатель методической группы учителей литовского языка, работающих в школах национальных меньшинств, считает, что это основная причина ухудшения результатов экзамена по литовскому языку.

Между тем, директор Каунасской гимназии им.Александра Пушкина Эрикас Гришкявичюс говорит, что в школе под его руководством такой проблемы не возникает, и в этом году все выпускники сдали экзамен по литовскому языку.

Результаты экзаменов различаются

По данным Национального агентства образования (НАО), результаты государственного экзамена на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе у выпускников из школ нацменьшинств хуже, чем у кандидатов из школ с преподаванием на литовском языке, но разница между результатами этих двух групп уменьшается.

В 2020 году разница в среднем экзаменационном балле между этими двумя группами учащихся на государственном экзамене на аттестат зрелости составила 15 баллов, в прошлом году она была 19.

Процент несдавших экзамен также варьируется, но за последние годы разрыв между результатами анализируемых групп и в этом отношении сократился. Например, в 2018 году 24,5% кандидатов из школ национальных меньшинств не сдали экзамен, в литовских школах этот показатель составлял 6,8%. А в 2020 г. эти цифры составляли соответственно: 19,7% и 9,2%.

Страдает правильность языка

По словам Асты Раноните, заместителя директора НАО, самые большие различия между школами нацменьшинств и литовскими школами заключаются в правильности языка.

«Особенно большая разница в результатах по грамматике, лексике и орфографии. Следует отметить, что область грамматики и лексики более проблематична для кандидатов из школ с русским языком обучения, а область пунктуации более проблематична для учеников из школ с польским языком обучения. Существенных различий между результатами этих двух групп кандидатов в содержании сочинений нет», - прокомментировала А. Раноните.

Программа среднего образования по литовскому языку и литературе была унифицирована в 2011 году, а в 2013 году выпускники из школ нацменьшинств впервые сдали единый экзамен. Правда, при оценке знаний выпускников, чей родной язык не литовский, применяются послабления.

LRT.lt напоминает, что Сейм рассматривает законопроект об образовании, касающийся национальных меньшинств, согласно которому для обучения литовскому языку в группах дошкольного образования будет выделено больше часов - не четыре в неделю, а пять. Это новшество вступит в силу с начала следующего учебного года.

Мнение о едином экзамене изменилось

Преподаватель литовского языка И. Балтакене работает в Вильнюсской школе национальных меньшинств, где языками обучения являются русский и польский. Ранее она считала правильным решение сдавать один и тот же экзамен на аттестат зрелости литовского языка как для литовцев, так и для русских или поляков, но в конце концов изменила свое мнение, так как поняла, что экзамен слишком сложен для тех, чьим родным языком литовский не является.

«Почему я раньше думала, что сдавать единый экзамен - хорошо? Потому что мне казалось, что это будет очень правильным. Потому что экзамен был билетом в бесплатное обучение. И вот с годами я пришла к такой мудрости, что экзамен не должен быть единым. Потому что наши дети не могут освоить этот курс, как литовцы. Конечно, можно было бы говорить и о том, что современное поколение меньше читает. Да и не все могут учиться на отлично», - пояснила И. Балтакене.

Она вспоминает времена, когда вокруг единого экзамена по литовскому языку шли довольно жаркие дискуссии.

«Когда было объявлено, что экзамен будет единым, один из моих учеников сказал, что так и должно быть. А кто-то объяснил, что не сдаст экзамен так же хорошо, как литовцы. Понятно, что директора школ или родители бурно отреагировали на то, что будет труднее поступить и почувствовать себя полноценным гражданином.

Есть разные семьи. Но они понимают, что надо учить литовский язык. Это слово «надо»… А может для ребенка это выглядит иначе. В конце концов, учиться непросто. Когда они изучают английский или даже японский язык по анимации, они учатся очень легко. А при изучении литовского языка нужно потрудиться, поэтому это не так привлекательно», - сказала учитель.



По ее мнению, реформу надо было вводить не со старших классов, а с младших, чтобы у детей было время в достаточной мере освоить язык.

В этом году все выпускники сдали экзамен

Директор Каунасской гимназии имени Александра Пушкина Э. Гришкявичюс, в которой преподают как на русском, так и на литовском языке, сказал, что в его школе проблемы были только у детей, приехавших в Литву относительно недавно. Он подчеркнул, что в этом году все выпускники экзамен сдали.

Э. Гришкявичюс сообщил, что гимназия давно применяет собственный рецепт - дополнительные часы отводятся на обучение литовскому языку, дошкольникам также выделяются часы на изучение литовского языка, что делают хорошо подготовленные литуанисты.

«Министерство дает нам некоторую свободу. Каждая школа имеет возможность использовать часть средств, то есть часы, для того, что считает нужным. На протяжении многих лет мы выделяем один дополнительный час обучения литовскому языку для учащихся с пятого по десятый класс. Например, если им положено пять часов, а у нас- шесть», - сказал Э. Гришкявичюс.

Кроме того, гимназия им. А. Пушкина делит классы пополам, поэтому на уроке обучаются 10 учеников.

Э. Гришкявичюс сказал, что с каждым годом увеличивается количество детей, обучающихся на литовском языке. Сейчас их около половины: два класса школьников учатся на русском языке и два на литовском. Пропорция среди старших классов другая: есть два класса для обучающихся на русском языке и один – на литовском.