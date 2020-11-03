Консерваторы договорились с партнерами о большей части соглашения

Одерживавшие победу на выборах Сейма консерваторы договорились с Движением либералов и Партией свободы о большей части содержания коалиционного соглашения.

Ожидается, что соглашение будущие правящие подпишут в ближайшее время. Президент Союза Отечества -христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал переговоры партии продуктивными и конструктивными.



"Первые формальные дискуссии, переговоры прошли, на мой взгляд, продуктивно и конструктивно. Мы обменялись мнениями о поправках, которые поступили за длинные выходные, теперь нужно просто искать более точные формулировки, которые будут соответствовать ожиданиям всех", - сказал после первой переговорной встречи глава консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.



В новом Сейме у Консерваторов, движения Либералов и Партии свободы совместно будет 74 мандата. Они договорились, что премьер-министром будет Ингрида Шимоните. Другие должности в правительстве пока не ясны.



Новым членам Сейма были вручены парламентские удостоверения. Церемония прошла в Вильнюсе, возле здания Сейма. Оно прежде всего даст депутатам право присутствовать на первом заседании нового Сейма, которое, как ожидается, состоится в середине ноября по приглашению Президента Гитана Науседы. Затем удостоверение будет использоваться членами Сейма в качестве мандата для голосования. Планируется, что присягу парламентарии дадут традиционно, в конце месяца, в парламентском Зале 11-го марта.