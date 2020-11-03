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2020.11.03 15:25

В США началось голосование на выборах президента

Радио «Cвобода»2020.11.03 15:25
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai / AP nuotr.

В США сегодня день выборов президента. В них участвуют нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден, который поклялся "победить вирус" и объединить страну.

Первый участок на выборах президента США начал работать в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) сразу после полуночи. Все пять местных избирателей проголосовали за Байдена, сообщается в твиттере.

В понедельник оба кандидата провели мероприятия в нескольких штатах, которые могут определить исход выборов.

77-летний Байден начал свой день в Огайо, где он вновь подверг критике борьбу Трампа с пандемией. "Завтра у нас есть возможность положить конец президентству, которое разделило эту нацию", - сказал Байден, назвав Трампа "слабым" и "позором". Из Огайо кандидат от Демократической партии отправился в Пенсильванию, где Байден лидирует в последних опросах, но где в 2016 году победил Трамп. На Пенсильванию приходится 20 из 270 необходимых для избрания голосов выборщиков.

В Питтсбурге Байден встретился с членами профсоюза и афроамериканскими избирателями. Там в рамках автопробега к Байдену присоединилась поп-звезда Леди Гага.

74-летний Трамп накануне основного дня голосования посетил Северную Каролину, где также идет напряженная борьба между кандидатами , а также Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, где в опросах лидирует Байден.

JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai / AP nuotr.

На митинге в Северной Каролине президент США сказал, что его не беспокоит низкий рейтинг по сравнению с его конкурентом и пообещал выиграть в любом случае. "Голосование за Байдена-это голосование за то, чтобы отдать контроль над правительством глобалистам, коммунистам, социалистам, богатым либеральным лицемерам, которые хотят заставить вас замолчать, подвергнуть цензуре ", - сказал Трамп.

Обычно имя победителя становится известно до публикации официальных результатов выборов: СМИ строят оценки на основе данных с отдельных участков. Однако в этом году рекордное количество людей проголосовало досрочно - 97 миллионов избирателей. Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.

Трамп подверг критике постановления судов, разрешающие подсчет бюллетеней, которые проштампованы ко дню выборов и поступят через определенное время после этого.

Президент дал понять, что его предвыборный штаб намерен оспаривать в суде подсчет заочно поданных голосов в Пенсильвании. На прошлой неделе решение по этому вопросу принял Верховный суд. "Как только закончатся выборы, наши юристы начнут действовать", – сказал президент журналистам перед митингом в Северной Каролине.

По данным новостного портала Axios, президент сказал своим приближенным, что намерен объявить о победе во вторник вечером, даже если итоги в коллегии выборщиков будут неопределенными. Трамп категорически опроверг это утверждение.

Байден комментируя эти сообщения, заявил: "Президент не украдет выборы".

Национальные опросы по-прежнему показывают, что Байден опережает Трампа примерно на 8 процентных пунктов.

В рамках этих выборов американские избиратели также определят, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов.

Радио "Свобода"

JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
1 / 9AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
2 / 9AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
3 / 9AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
4 / 9AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
5 / 9AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
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JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
7 / 9AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
8 / 9AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
9 / 9AP nuotr.
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
JAV prezidento rinkimai
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