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2020.11.03 15:08

В Литву через гуманитарный коридор разрешено приехать 581 белорусу

BNS, LRT.lt2020.11.03 15:08
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

В Литву через так называемый гуманитарный коридор разрешено приехать 581 гражданину Беларуси, сообщило во вторник Министерство внутренних дел. 


188 из этих лиц уже находятся в Литве, 38 белорусов попросили в этой стране убежище.

Разрешение министра внутренних дел выдается на основании предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Данное исключение применяется с 11 сентября.

"Число прибывающих все время меняется, каждый день предоставляются новые разрешения на приезд в Литву. Протесты не утихают, и люди принимают решение уехать из Беларуси. Однако эти люди смогут вернуться в свою страны, если им не будет угрожать опасность", - сказала для пресс-релиза министр ВД Рита Тамашунене.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Литва

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