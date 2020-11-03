Доцент ВУ Павел Лавринец о белорусских студентах: они производят отрадное впечатление

Из-за репрессий властей часть студентов белорусских ВУЗов продолжают обучение в Вильнюсском университете. По словам ректора университета Римвидаса Петраускаса, в настоящее время 100 студентов из Беларуси учатся на разных факультетах. Как рассказал заведующий кафедрой русской филологии ВУ Павел Лавринец, на русской филологии в ВУ изъявили желание учиться 12 человек.

"Когда в Беларуси начались все эти события, мы сразу заметили, что большая часть активного общества - это молодежь. Поэтому мы подумали, что в знак солидарности с этим населением Беларуси мы хотим учредить такую стипендию Великого княжества Литовского. Мы так ее назвали в знак нашей общей истории. Когда-то, в средние века, Литва и Беларусь были в одном государстве, конечно это нас связывает", - рассказывает ректор ВУ.



По его словам, изначально планировалось принять 20-25 студентов. Сначала было сложно представить, каким будет интерес, появится ли возможность транслировать идею Телеграм- или другими каналами.



"Но интерес был большой, к нашей инициативе присоединилось и правительство, которое учредило сто стипендий на бакалавриат. 100 тысяч евро на этот фонд дал и концерн SBA. Так что, возможности есть, и по последним данным, примерно 100-120 новых студентов будут учиться в Вильнюсском университете. Примерно 70 бакалавров и 40-50 магистрантов. Но появилась еще одна проблема, на этой неделе мы узнали, что массово отчисляют студентов из разных вузов Белaруси. Это совершенно новая ситуация, тех студентов мы принимали для того, чтобы начать обучение, а в данном случае будем искать возможность, чтобы они продолжили обучение, находясь на втором или третьем курсе и закончили университет. Это сложная ситуация, но наш долг сделать все для того, чтобы помочь им и мы будем искать средства на это", - говорит Римвидас Петраускас.

/ E. Blaževič/LRT nuotr.

Он сожаленим приводит слова Александра Лукашенко, который сказал, что таких студентов не должно быть в ВУЗах Беларуси.

"Поэтому я думаю, что число приезжающих будет только увеличиваться. Также он сказал, что дипломы, полученные в Польше и Литве, не будут признаваться на территории Беларуси. Наверное, никто серьезно на это не будет обращать внимания, но все равно это знак, что наши инициативы не остались не замеченными", - заключает ректор ВУ.

Лавринец: придется наверстать упущенное



Как рассказал заведующий кафедрой русской филологии ВУ, доктор гуманитарных наук Павел Лавринец, на русской филологии в ВУ изъявили желание учиться 12 человек.



"Кто-то уже начал учиться, а кто-то еще в процессе. Один раз я уже с ними пообщался, потом еще раз с ними поговорил, более предметно. Они производят отрадное впечатление своими фоновыми знаниями, и я думаю, они они достаточно мотивированы, чтобы так неординарно поступить в заграничный университет, еще и в таких условиях, когда и им, и нашим студентам сейчас приходится заниматься дистанционно"., - рассказал в интервью Радио ЛРТ П.Лавринец.

Он констартирует, что все новые студенты из Минска, а большие столичные города, как правило, дают большие возможностей для развития способностей молодого человека.



"И, судя по всему и по их собственным высказываниям, у них русский язык или родной или второй родной. Учились они в русских школах, у них хорошее знание русской литературы, они очень свободно ориентируются в ней и в той проблематике, которая касается моего курса «Русское общество и культура».



Единственная сложность – это то, что все студенты – первокурсники, а в этом году учебный год начался на 2 недели позже, а программа предусматривает все-таки определенный объем этих занятий, поэтому неизбежно придётся проводить, и уже проводятся, дополнительные занятия. А эти студенты еще позднее подключились, уже прямо посреди семестра, уже сентябрь и октябрь прошли, так что надо будет выделять какое-то количество дополнительных консультаций для того, чтобы они наверстали упущенное", - отметил П.Лавринец.



Ранее Александр Лукашенко потребовал отчислять из вузов студентов, участвующих в несанкционированных акциях протеста. "Студенты, пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза", - заявил Лукашенко во вторник, 27 октября, в Минске.

На прошлой неделе студенты крупнейших вузов Беларуси активно участвовали во всеобщей забастовке, объявленной одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской. В акции участвовали, в частности, студенты БГУ, БНТУ, БГУИР и МГЛУ. Милиция применила спецтехнику для разгона студентов и жесткие задержания.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа.