Литва представила Беларуси рекомендации в области прав человека

2 ноября постоянный представитель Литвы, посол Андрюс Кривас принял участие в работе 36-й сессии рабочей группы Совета ООН по правам человека, где обсуждалась ситуация с правами человека в Беларуси, и представил свои рекомендации.

Литва выразила серьезную озабоченность по поводу значительного ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, которое проявляется в контексте президентских выборов, прошедших в августе этого года.

Andrius Krivas / URM nuotr.

Литва призвала Беларусь немедленно положить конец полицейскому насилию в отношении мирных демонстрантов и журналистов, включающему задержания, тюремное заключение и пытки, немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, включая бывших кандидатов в президенты, их сторонников и лиц, задержанных во время акций протеста, обеспечить проведение независимого расследования всех преступных деяний и привлечь виновных к ответственности.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

«Мы призываем Беларусь начать сотрудничество со спецдокладчицей ООН по ситуации с правами человека в Беларуси, предоставив ей свободный и беспрепятственный доступ в страну», - сказал посол.

Литва подчеркнула необходимость установления диалога с белорусским гражданским обществом в лице Координационного совета и проведения свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением международных наблюдателей.