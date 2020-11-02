Во второй тур выборов в Молдавии выходят Санду и Додон

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду набирает 36 процентов голосов на выборах президента по итогам обработки почти всех протоколов. Это больше, чем у действующего главы государства Игоря Додона, который набрал 33 процента голосов, следует из данных ЦИК страны.

По данным опроса на выходах с избирательных участков, проведённого WatchDog.md и Институтом публичной политики, Додон набирает в первом туре 41 процент голосов, а Санду 35.

Для определения победителя выборов президента Молдавии потребуется второй тур. Он должен пройти 15 ноября.

Moldova, IPP Exit poll:



Presidential election



Dodon (*~S&D|ID): 41% (-7)

Sandu (PAS-EPP): 35% (-4)

Usatîi (PN-*): 12%

Ivanov (Șor-ECR): 6%

Năstase (PPDA-EPP): 3%

Țâcu (PUN-*): 2%

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+/- vs. 2016 election result#Moldova pic.twitter.com/oH5XPuugvM — Europe Elects (@EuropeElects) November 1, 2020

ЦИК Молдавии объявил предварительные данные о явке - она превысила 42 процента. Выборы признаны состоявшимися, поскольку голосовали более трети избирателей. Более 2 тысяч избирательных участков работали в самой Молдавии, ещё 140 – за её пределами.

Из восьми кандидатов, претендовавших на высший пост в государстве, баллотирующийся на второй срок Игорь Додон, который считается пророссийским политиком, и лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду, считались фаворитами. В 2016 году Игорь Додон победил Майю Санду во втором туре президентских выборов, набрав на 5 процентов голосов больше.

С июня до ноября 2019 года Санду руководила правительством - после того, как её сторонники вместе со сторонниками Додона лишили власти в стране олигарха Владимира Плахотнюка. В ноябре 2019 года, опираясь на своих сторонников в парламенте, Додон сместил Санду с поста премьера. Глава правительства в то время пыталась помешать президенту поставить офис Генерального прокурора под президентский контроль.

Молдавия (официальное название Республика Молдова), с населением примерно в три с половиной миллиона человек, – одна из бедных стран Европы. Часть граждан страны выступают за сближение с Россией, другие – за сближение с Европейским союзом, прежде всего с соседней Румынией. Сепаратистское Приднестровье, поддерживаемое Россией, после войны в начале 1990-х годов проводит независимую от Кишинёва политику, большая часть его жителей в выборах не участвовала.

По опросам общественного мнения, проведённым минувшим летом Международным республиканским институтом, более 70 процентов молдаван считают, что страна движется в "неправильном направлении". Речь идёт прежде всего о бремени безработицы и низких трудовых доходах, неудовлетворительном уровне управления и пандемии коронавируса.

Радио Свобода