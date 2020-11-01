В Минске на "Марше против террора" милиция стреляла в воздух

1 ноября в Минске и других городах Беларуси прошла очередная массовая акция противников Александра Лукашенко. Она носила название "Марш против террора".

В центре Минска шествие направилось к урочищу Куропаты – мемориалу жертв сталинских репрессий. В колонне на момент начала движения было несколько тысяч человек.

Милиция и ОМОН попытались помешать движению колонны. По сообщению очевидцев, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, применили против участников акции слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В МВД Беларуси подтвердили стрельбу, сославшись на "предотвращение беспорядков".

По данным правозащитного центра "Весна", были задержаны свыше 30 человек. Телеграм-канал НЕХТА сообщил об исчезновении белорусского блогера и активиста анархического движения Николай Дедок. Последний раз на связь он выходил ранним утром.

Несмотря на препятствия, тысячи людей всё же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли возле него свечи.

Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Самые массовые акции, в которых принимают участие от ста до двухсот тысяч человек, проходят по воскресеньям. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.

На прошлой неделе оппозиция объявила общенациональную забастовку, которую не собирается прекращать до ухода Лукашенко.

Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.

Радио Свобода